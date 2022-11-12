أبرز الهدافين في النسخ السابقة من كأس العالم

وفي مجموع النسخ السابقة يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه ترتيب الهدافين برصيد 16 هدف سجلها في 4 نسخ ويتبعه البرازيلي الظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا في 4 نسخ، ثم الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدفا من نسختين.

وفي نسخة واحدة يتصدر الفرنسي جوست فونتين الترتيب حيث سجل 13 هدفا في نسخة 1958، ويتبعه المجري ساندور كوتشيس الذي سجل 11 هدفا في نسخة 1954، والألماني جيرد مولر الذي سجل 10 أهداف في نسخة 1970.

وشهدت 3 نسخ تقاسم جائزة الهداف بين عدة لاعبين وهي نسخ 1962 بين 6 لاعبين ونسخة 1994 بين لاعبين ونسخة 2010 بين 4 لاعبين.