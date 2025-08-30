أول فرنسي في التاريخ.. أكثر لاعب أبهر جماهير الاتحاد أمام الأخدود

حقق الاتحاد فوزاً عريضاً على حساب الأخدود بنتيجة 5-2، مساء السبت، في الجولة الأولى للدوري السعودي.

واستهل الاتحاد مشوار الدفاع عن لقب الدوري السعودي بفوز عريض خارج الديار.

أخبار ذات علاقة بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الأخدود في الجولة الأولى للدوري السعودي (فيديو)

وقدم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق، أداءً رائعاً في مباراة الأخدود بعدما سجل هاتريك.

ونجح النجم الفرنسي في قيادة فريقه نحو تحقيق الانتصار في أول مباراة بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر.

أخبار ذات علاقة رغم المخاوف الكبيرة.. 3 عوامل منحت الاتحاد بداية مثالية في الدوري السعودي

رقم تاريخي

ووصل بنزيما إلى الهدف رقم 501 في مسيرته، وأصبح أول فرنسي يحقق هذا الرقم التهديفي في تاريخ اللعبة.

وقال طارق ذياب أسطورة الكرة التونسية في تحليله للمباراة عبر قناة "ثمانية"، إن بنزيما مدرسة لكرة القدم، موضحاً أنه لاعب رائع ومميز ولا يوجد مثله في العالم.

وكتب أحد مشجعي الاتحاد عبر منصة "إكس": "اللهم لك الحمد، فوز مهم وأداء قوي من اللاعبين، وعلى رأسهم النجم الأهم كريم بنزيما".

وأضاف: "من مصلحة الفريق أن يكون بنزيما في أعلى مستوياته وبكامل جاهزيته".

وقال المحلل علي ميماتي: "بنزيما المهاجم رقم (1) في العالم بلا منازع، قائد الهجوم، ماكينة الأهداف، وأسطورة في كرة القدم".

وأتم قائلاً: "هاتريك الليلة يثبت للجميع أن كريم ما زال يُدرّس معنى المهاجم الكامل، هدّاف، صانع، وقائد، أعظم مهاجم بالجيل الحالي".