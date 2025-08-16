"بيئة العميد".. 3 أشياء تضمن نجاح علي البليهي مع الاتحاد السعودي

في خطوة قد تمثل أحد أبرز الانتقالات في دوري روشن السعودي، يقترب نادي الاتحاد من ضم المدافع الدولي علي البليهي، لاعب نادي الهلال.

ورغم أن الصفقة لم تُعلن رسميًا بعد، فإن التكهنات والتسريبات تشير إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وفي حال إتمامها، فإن نجاح البليهي في بيئة "العميد" يعتمد على عدة عوامل رئيسية، يمكن إيجازها في ثلاثة محاور تضمن تأقلمه سريعًا وتحقيق الإضافة المرجوة لخط دفاع الاتحاد.

أخبار ذات علاقة مصيبة وخطأ جسيم.. تعليق ناري حول انتقال علي البليهي إلى الاتحاد السعودي (صورة)

الالتزام بالدور المحدد

أول هذه العوامل قدرة البليهي على الالتزام الكامل بالدور الذي سيُطلب منه داخل المنظومة الفنية للفريق.

يُعرف عن البليهي انضباطه التكتيكي العالي وقدرته على تنفيذ تعليمات المدرب بدقة، وهو ما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الهلال والمنتخب السعودي لسنوات.

يتميز البليهي بقراءته الجيدة للملعب وقوته في الالتحامات البدنية والكرات الهوائية، وهي صفات يحتاجها دفاع الاتحاد لزيادة صلابته.

إن تركيزه على مهامه الدفاعية، سواء كانت في الرقابة الفردية أو التغطية المساحية، وتقبل حجم دوره مهما كان، سيكون الحجر الأساس لتقديم أوراق اعتماده لجماهير "العميد" وكسب ثقة الجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

أخبار ذات علاقة أول تحرك رسمي من الاتحاد للتعاقد مع علي البليهي

التركيز وتجنب الاستفزاز

العامل الثاني الذي لا يقل أهمية هو ضرورة ابتعاد البليهي عن الاستفزازات التي اشتهر بها في بعض الفترات، والتركيز المطلق على اللعب.

فعلى الرغم من أن البعض يرى في سلوكه أسلوبًا لإخراج الخصوم عن تركيزهم، فإن هذا السلوك قد يأتي بنتائج عكسية، مسببًا حصوله على بطاقات ملونة تضر الفريق أو إثارة مشاحنات لا طائل منها.

بيئة الاتحاد، المعروفة بجماهيرها الشغوفة ودعمها الكبير، تتطلب من اللاعبين أعلى درجات التركيز الذهني والهدوء.

إذا استطاع البليهي توجيه شخصيته القوية وطاقته الكبيرة لخدمة الفريق دفاعيًا وقيادة الخط الخلفي دون الانجرار إلى مناوشات جانبية، فإنه سيقدم أفضل نسخة ممكنة منه، وسيصبح قائدًا حقيقيًا في دفاع النمور.

أخبار ذات علاقة علي البليهي يوافق على الرحيل عن الهلال السعودي

بيئة الاتحاد الحاضنة للنجوم

العامل الثالث والأكثر إيجابية هو أن تاريخ نادي الاتحاد الحديث يؤكد أنه بيئة خصبة ومثالية لاندماج النجوم القادمين من أندية أخرى، بل وتألقهم بشكل لافت.

خير مثال على ذلك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي انضم إلى الاتحاد في ظروف معقدة ولكنه سرعان ما أصبح النجم الأول في الفريق، محققًا الانسجام والتألق بفضل الدعم الجماهيري والإداري.

ولم تقتصر التجربة الناجحة على حمدالله، بل امتدت لتشمل نجومًا عالميين بحجم نغولو كانتي وفابينيو، اللذين وجدا في جدة بيئة مريحة ساعدتهما على التأقلم السريع وتقديم مستويات فنية راقية. هذه التجارب الناجحة تشكل دافعًا قويًا للبليهي، وتؤكد أن "بيئة العميد" قادرة على احتواء نجومها الجدد ومساعدتهم على النجاح، مما يمهد الطريق أمامه لتكرار هذه القصص الملهمة.