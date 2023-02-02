إيقاف مباراة النجم الساحلي والملعب بعد إصابة الحكم المساعد

قال المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي لرويترز إن لقاء الفريق مع الملعب التونسي ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم والذي جرى اليوم الخميس توقف بسبب إصابة الحكم المساعد.

وأضاف المتحدث أن مراقب المباراة قرر إيقاف أحداث اللقاء بعد تعرض الحكم المساعد لإصابة خطيرة في يده بعد اعتراضات من جماهير الملعب التونسي انتهت بخروج الأمور عن السيطرة مما استدعى تدخل الأمن.