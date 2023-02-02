إيقاف مباراة النجم الساحلي والملعب بعد إصابة الحكم المساعد
قال المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي لرويترز إن لقاء الفريق مع الملعب التونسي ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم والذي جرى اليوم الخميس توقف بسبب إصابة الحكم المساعد.
وأضاف المتحدث أن مراقب المباراة قرر إيقاف أحداث اللقاء بعد تعرض الحكم المساعد لإصابة خطيرة في يده بعد اعتراضات من جماهير الملعب التونسي انتهت بخروج الأمور عن السيطرة مما استدعى تدخل الأمن.
ونفى شاهد عيان حدوث أي حالات وفاة بسبب الشغب الناتج عن توقف المباراة.
ونفى مسؤول أمني لرويترز حدوث أي حالات وفاة وأكد أن مراقب المباراة هو من قرر إيقافها بعد إصابة الحكم المساعد وتصاعد وتيرة الاحتجاجات.
وانتقد أنيس بن فلاح المتحدث الرسمي باسم نادي الملعب التونسي قرار إيقاف المباراة معتبرا أن إلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية يحدث في كل مباريات المسابقة.
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام إن مباريات الدوري شهدت أحداثا أكبر من التي حدثت اليوم ولم تتوقف المباريات.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 70 حين كانت النتيجة تشير لتقدم النجم الساحلي 1/0.