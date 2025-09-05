أسد يحمل الكأس.. 6 نجوم يرفعون طموح المغرب للفوز بكأس العالم

بلغ المنتخب المغربي نهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأول منتخب إفريقي يبلغ النهائيات بعد الفوز على منتخب النيجر 5-0 وضمان صدارة المجموعة الخامسة.

وقبل المباراة رفعت الجماهير المغربية تيفو عبارة عن صورة أسد يحمل كأس العالم وهو ما يعبر عن طموحها في مشاهدة المنتخب المغربي يتوج باللقب، خصوصا بعد المركز الرابع في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويتوفر المنتخب المغربي على عناصر تلعب في كبرى الأندية العالمية وهي أيضا عناصر شابة وتملك الطموح للتألق وترفع طموحات الجماهير في الفوز باللقب، أبرزها:

أشرف حكيمي

يعتبر القائد والظهير الأيمن لباريس سان جيرمان أبرز لاعبي المنتخب المغربي ولعب في أندية كبرى كريال مدريد وبروسيا دورتموند وإنتر ميلانو، ويحمل طموحات المغرب في كأس العالم.

حكيمي البالغ 26 سنة مرشح للكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول وأبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي.

الحارس ياسين بونو

أحد أفضل الحراس في العالم ياسين بونو تألق رفقة الهلال السعودي وقبله في إشبيلية وجيرونا ومرشح لجائزة ليف ياشين كأفضل حارس في العالم.

يعتبر صمام أمان في المنتخب المغربي وفي فريقه الهلال السعودي وتألق بشكل لافت في نهائيات كأس العالم للأندية الأخيرة التي نظمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

إبراهيم دياز

نجم ريال مدريد والذي اختار تمثيل المنتخب المغربي يعتبر أحد النجوم حاليا في فريقه وفي المنتخب المغربي، ويمثل رمزا لجيل جديد في المغرب وسيكون أحد القادة في كأس العالم القادمة.

يبلغ 26 سنة وما زال أمامه الكثير ليقدمه للمنتخب المغربي.

إلياس بن الصغير

أحد النجوم الجديدة في المنتخب المغربي انتقل هذا الصيف لباير ليفركوزن بعد تألقه رفقة موناكو الفرنسي ويلعب في وسط الميدان الهجومي وجناح وبدوره اختار المغرب للعب دوليا ومن نجوم المستقبل لكونه يبلغ 20 سنة فقط.

إسماعيل الصيباري

نجم آيندهوفن الهولندي أحد نجوم المنتخب الأولمبي في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية والميدالية البرونزية للمغرب في باريس 2024 ، توج رفقة المنتخب الأولمبي بكأس إفريقيا لتحت 23 سنة، ويبلغ من العمر 24 سنة.

بلال الخنوس

تألق بدوره رفقة المنتخب الأولمبي في الفوز بكأس إفريقيا والميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية بباريس، كان حاضرا في نهائيات كأس العالم بقطر 2022 ويبلغ 21 سنة فقط.

يملك الخبرة في المنتخب المغربي وانتقل هذا الصيف لفريق شتوتغارت الألماني ولعب الموسم الماضي في فريق ليستر الإنجليزي وكان محط اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.