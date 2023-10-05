محللو الأداء يكتشفون نقطة ضعف أونانا

تعرض الحارس الكاميروني أندريه أونانا لضربات منافسي مانشستر يونايتد بسبب بقائه في خط دفاعه، حسبما كشفت صحيفة "ديلي تلغراف".

ووفقا للصحيفة يتلقى أونانا، الذي انضم لمانشستر يونايتد مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني، ما يقرب من هدفين في كل مباراة في المتوسط، لكن إيريك تين هاغ دعم الدولي الكاميروني رغم سلسلة من الأخطاء الجسيمة والركلات السيئة.

وأوضحت أن تمركز أونانا على وجه الخصوص كان محور اهتمام محللي منافسي مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وكان أونانا البالغ من العمر 27 عامًا متواجدًا في عمق منطقته عندما كان مانشستر يونايتد يفقد الكرة.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أونانا لعب 10 مباريات مع مانشستر يونايتد تلقى فيها 18 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 3 مرات فقط.