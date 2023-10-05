محللو الأداء يكتشفون نقطة ضعف أونانا
تعرض الحارس الكاميروني أندريه أونانا لضربات منافسي مانشستر يونايتد بسبب بقائه في خط دفاعه، حسبما كشفت صحيفة "ديلي تلغراف".
ووفقا للصحيفة يتلقى أونانا، الذي انضم لمانشستر يونايتد مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني، ما يقرب من هدفين في كل مباراة في المتوسط، لكن إيريك تين هاغ دعم الدولي الكاميروني رغم سلسلة من الأخطاء الجسيمة والركلات السيئة.
وأوضحت أن تمركز أونانا على وجه الخصوص كان محور اهتمام محللي منافسي مانشستر يونايتد هذا الموسم.
وكان أونانا البالغ من العمر 27 عامًا متواجدًا في عمق منطقته عندما كان مانشستر يونايتد يفقد الكرة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أونانا لعب 10 مباريات مع مانشستر يونايتد تلقى فيها 18 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 3 مرات فقط.
وقالت الصحيفة، إنه وفقًا لمصدر في النادي، طُلب من اللاعبين التسديد مبكرًا على أونانا لأنه بعيد جدًا في منطقة جزائه ما يجعل المرمى أكبر بالنسبة لهم.
وغالبًا ما يتقدم أونانا لاستلام الكرة بقدميه، لكن التراجع نحو خط مرماه يُنظر إليه على أنه نقطة ضعف يمكن للمنافسين استغلالها.
وكانت أهداف غالطة سراي في فوزه 3/2 على مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، مثال على الخلل في أسلوب أونانا.
وسجل ويلفريد زاها من كرة طويلة في المنتصف مع أونانا في عمق منطقة الجزاء الخاصة به.
وجاء هدف الفوز، وهو أول فوز للنادي التركي خارج أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ أكثر من عقد، عندما مر ماورو إيكاردي وسدد كرة عندما كان أونانا على بعد حوالي سبع ياردات من المرمى.
وسجل بايرن ميونخ أيضًا من مسافة قريبة في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لمانشستر يونايتد، وكان أونانا مذنبًا بارتكاب خطأ عندما ترك تسديدة ليروي ساني تفلت من بين يديه أثناء وجوده على خط المرمى.
وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" يتم تدريب حراس المرمى على أن يكونوا خارج الخط وبالتالي فإن الزوايا تجعل المرمى أصغر بالنسبة للمنافس.
وتقريبا، كان أونانا، حارس المرمى الوحيد الذي كان يفكر فيه تين هاغ في الصيف، وقد سبق أن عملا معا في أياكس.
ولكن حتى في مشوارهما معًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كشف أداء أونانا في الخسارة الدرامية أمام توتنهام عن بعض نقاط الضعف في أسلوب لعبه.
وسُئل تين هاغ مباشرة عما إذا كان سيفكر في استبعاد أونانا إذا فقد مدافعوه الثقة في الحارس وقال: "يمكن أن يكون أحد أفضل حراس المرمى في العالم".
وأضاف: "لقد رأينا بالفعل قدراته العظيمة وكذلك شخصيته، سيرتكب خطأ ويعود إلى حالته الطبيعية، وسيفعل ذلك مرة أخرى، أنا متأكد من ذلك".
وكانت ركلات المرمى لأونانا سيئة أيضًا وأدى أحد أخطائه إلى ارتكاب كاسيميرو ضربة جزاء أمام غالطة سراي لكن ماورو إيكاردي أضاعها.
وتم الإشادة بتوزيعات أونانا للكرات عندما وصل من إنتر ميلان، حيث أراد تين هاغ أن يحل محل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
لكن أونانا يحتل المركز السادس فقط في القائمة هذا الموسم من حيث التمريرات من قبل حراس المرمى.
ولعب أونانا 246 كرة بينما تجاوز مارك فليكين لاعب برينتفورد 300 تمريرة.
وتبلغ دقة تمريرات أونانا في جميع المسابقات 76.1%، مما يعني أنه يفقد الكرة مرة واحدة كل أربع مرات تكون عند قدميه.
وتظهر إحصائيات "xGOT" (الأهداف المتوقعة على الهدف) أيضًا أن أداء أونانا ضعيف.
ويمكن لمانشستر يونايتد على الأقل أن يحاول البناء على هدفي راسموس هویلوند ضد غالطة سراي، على الرغم من الانهيار الدرامي أمام غالطة سراي وهو الذي ترك الفريق بلا نقاط في المركز الأخير في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا.