دي لورينتيس رئيس نابولي: لدينا اتفاق مع فيكتور أوسيمين لتمديد عقده
قال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي إن لديه اتفاقا مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بشأن تمديد العقد بين الطرفين.
وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "لدينا اتفاق مبدئي مع فيكتور أوسيمين لتمديد عقده لمدة عامين آخرين".
وينتهي العقد الحالي بين أوسيمين ونابولي في يونيو 2025، وقد انضم للفريق في 2020 من ليل الفرنسي.
وأضاف دي لورينتيس "في حالة وصول عرض باهظ يستحيل رفضه، سنرى ونتخذ القرار الأفضل للنادي".
ويرتبط أوسيمين بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
وكان أوسيمين، البالغ من العمر 24 عاما، عنصرا مؤثرا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، بعدما سجل 26 هدفا (هداف المسابقة) وصنع 5 في 32 مباراة.
وفي المجمل سجل أوسيمين الموسم الماضي 31 هدفا وصنع 5 في 39 مباراة مع نابولي.
وسجل أوسيمين 59 هدفا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي مقابل 75 مليون يورو.
وبات أوسيمين أول أفريقي يحصد جائزة هداف الدوري الإيطالي، كما بات أول لاعب في تاريخ نابولي، يحصد جائزة الهداف ولقب الدوري معا.
وكان آخر لاعب نجح في الجمع بين جائزتي الهداف ولقب الدوري الإيطالي، هو النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع إنتر ميلان موسم 2008/2009.
وأوسيمين رابع لاعب في تاريخ نابولي يحصد جائزة هداف الدوري الإيطالي بعد كل من إدينسون كافاني (2012/2013)، ودييغو مارادونا (1987/19888)، وغونزالو هيغواين (2015/2016).