دي لورينتيس رئيس نابولي: لدينا اتفاق مع فيكتور أوسيمين لتمديد عقده

وأضاف دي لورينتيس "في حالة وصول عرض باهظ يستحيل رفضه، سنرى ونتخذ القرار الأفضل للنادي".

ويرتبط أوسيمين بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وكان أوسيمين، البالغ من العمر 24 عاما، عنصرا مؤثرا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، بعدما سجل 26 هدفا (هداف المسابقة) وصنع 5 في 32 مباراة.

وفي المجمل سجل أوسيمين الموسم الماضي 31 هدفا وصنع 5 في 39 مباراة مع نابولي.

وسجل أوسيمين 59 هدفا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي مقابل 75 مليون يورو.