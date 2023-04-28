توخيل: وضع بايرن ميونخ صعب لكن لن نيأس

وقال توخيل: "لا يمكن التكهن بأداء المنافس بعض الشيء الآن مع تغيير المدرب. علينا أن نقلل من التوقعات ولا نتوقع الكثير من أنفسنا في وقت مبكر جدا. الحديث عن ترتيبنا في الوقت الحالي ليس منطقيا حقا".

واعترف: "نحن صادقون للغاية وآخر من يخفي أي شيء. لقد خسرنا خمس نقاط في آخر مباراتين".

ويلتقي دورتموند، المتصدر برصيد 60 نقطة، مع بوخوم في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يتقدم بفارق أربع نقاط قبل مباراة بايرن.

وقال توخيل عن مباراة دورتموند: "لا أعرف ما إذا كنت سأشاهدها، لن تفيدنا بشيء. وضعنا واضح للغاية. علينا الحصول على 15 نقطة من آخر خمس مباريات. الآن الأمر بأيدينا فقط".