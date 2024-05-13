كارثة تين هاغ التي حطمت مانشستر يونايتد

حقق آرسنال فوزًا هامًا على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ليبقي على المنافسة في الدوري الإنجليزي على قيد الحياة حتى الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

الفوز صعد بالمدفعجية إلى الصدارة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي له مباراة أقل، قبل جولة واحدة متبقية للمدفعجية على نهاية البطولة.

لكن كيف جاء هذا الفوز؟ هذا هو المهم، فقد حدث ذلك من خطأ ساذج للغاية من واحد من أهم نجوم العالم في العشرية الأخيرة وهو كارلوس كاسيميرو لاعب ريال مدريد السابق.