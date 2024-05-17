ديربي الجزائر يضع اتحاد العاصمة في ورطة

تفوق واضح للمولودية

يتفوق مولودية الجزائر بشكل واضح خلال الموسم الحالي في حسابات المنافسة على الألقاب.

ويتصدر المولودية ترتيب الدوري كما أنه صعد لنهائي كأس الجزائر بينما ودع اتحاد العاصمة البطولة في نصف النهائي.

التفوق لا يتعلق بمشوار الفريقين في البطولات فقط، بل يمتد لأرقام واضحة يصعب تجاهلها بالنسبة للفريقين.

على صعيد بطولة الدوري، تلقى اتحاد العاصمة 7 هزائم خلال 22 مباراة وهو معدل كبير بعكس مولودية الجزائر الذي لم يعرف طعم الخسارة سوى مرتين خلال 25 جولة.

ويملك المولودية الهجوم الأقوى بالدوري الجزائري بعدما سجل لاعبوه 50 هدفاً بفارق كبير عن أقرب منافس له في مسألة هز الشباك وهو شباب قسنطينة يصل إلى 10 أهداف بينما أحرز اتحاد العاصمة 30 هدفاً.

ولا تختلف الأمور على الصعيد الدفاعي، فمرمى المولودية اهتز 16 مرة بالدوري مقابل 22 هدفًا هزت شباك اتحاد العاصمة.