ديربي الجزائر يضع اتحاد العاصمة في ورطة
يستضيف مولودية الجزائر منافسه وجاره اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة في لقاء الديربي المرتقب ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الجزائري على ملعب (5 جويلية).
ويبدو لقاء الديربي بمثابة مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة في ظل حسابات المنافسة على قمة ترتيب الدوري الجزائري.
ويتصدر مولودية الجزائر ترتيب الدوري المحلي برصيد 57 نقطة بينما يحتل اتحاد العاصمة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ولكنه خاض 22 مباراة فقط ويتبقى له 3 لقاءات مؤجلة.
وتبدو حسابات الديربي مشتعلة لعدة أسباب تستعرضها (إرم نيوز) في السطور القادمة:
تفوق واضح للمولودية
يتفوق مولودية الجزائر بشكل واضح خلال الموسم الحالي في حسابات المنافسة على الألقاب.
ويتصدر المولودية ترتيب الدوري كما أنه صعد لنهائي كأس الجزائر بينما ودع اتحاد العاصمة البطولة في نصف النهائي.
التفوق لا يتعلق بمشوار الفريقين في البطولات فقط، بل يمتد لأرقام واضحة يصعب تجاهلها بالنسبة للفريقين.
على صعيد بطولة الدوري، تلقى اتحاد العاصمة 7 هزائم خلال 22 مباراة وهو معدل كبير بعكس مولودية الجزائر الذي لم يعرف طعم الخسارة سوى مرتين خلال 25 جولة.
ويملك المولودية الهجوم الأقوى بالدوري الجزائري بعدما سجل لاعبوه 50 هدفاً بفارق كبير عن أقرب منافس له في مسألة هز الشباك وهو شباب قسنطينة يصل إلى 10 أهداف بينما أحرز اتحاد العاصمة 30 هدفاً.
ولا تختلف الأمور على الصعيد الدفاعي، فمرمى المولودية اهتز 16 مرة بالدوري مقابل 22 هدفًا هزت شباك اتحاد العاصمة.
لا بديل عن الفوز
تبدو حسابات الديربي مختلفة بالنسبة للفريقين خاصة أن اتحاد العاصمة يملك دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز في هذه المواجهة حتى إذا ابتعد في المنافسة على اللقب بعض الشئ.
ويعزز فوز المولودية فرص تتويجه بلقب الدوري الجزائري خاصة أن الفريق لم يخسر منذ شهر سبتمبر الماضي أمام شباب قسنطينة.
ويبدو اتحاد العاصمة متخوفاً من فكرة الخسارة أمام المولودية خاصة أن لقاءات الديربي لها حسابات خاصة.
ويأمل اتحاد العاصمة في اللحاق بالبطولات الإفريقية الخاصة بالموسم الجديد وهو ما يدفعه لتحقيق الفوز.