شارب ضخم.. غوارديولا يظهر بـ"نيو لوك" غريب (صور)

ظهر بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بمظهر غريب للغاية اليوم السبت.

ويعد هذا الظهور الأول لغوارديولا منذ خروج فريق مانشستر سيتي من ثمن نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي.

وعلى عكس مظهره الطبيعي، ظهر غوارديولا بشارب ضخم، ما جعل صور مظهره الجديد تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا وعربيًا.

ومن المعروف أن غوارديولا ليس من المدربين أو النجوم الذين يغيرون بشكل دائم في مظهرهم، لكنه خالف التوقعات هذه المرة.

وينتظر بيب غوارديولا ومانشستر سيتي موسمًا مليئًا بالتحديات، سواء على مستوى المنافسة المحلية من أجل استعادة اللقب أم في دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر مانشستر سيتي بشكل جيد خلال كأس العالم للأندية، حيث غادر المنافسات مبكرًا من ثمن النهائي أمام الهلال السعودي رغم البداية القوية بالفوز على الوداد والعين ويوفنتوس.