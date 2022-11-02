دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يسحق سلتيك بخماسية ويتصدر المجموعة السادسة

فاز ريال مدريد 5-1 على ضيفه سيلتيك ليتأهل في صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتعافى من هزيمته الأولى هذا الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزغ الأسبوع الماضي.

وسجل مودريتش ورودريجو من ركلتي جزاء في الشوط الأول، وعزز أسينسيو تقدم ريال بعد 6 دقائق من الشوط الثاني بتسديدة رائعة مستفيدًا من كرة عرضية من داني كاربخال.

وبعد 10 دقائق، توغل فالفيردي من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية قوية حولها فينيسيوس بسهولة إلى هدف من مدى قريب.

وبعد 10 دقائق أخرى، حان الوقت ليترك فالفيردي بصمته ويسجل الهدف الخامس بطريقته المميزة في التسديد بعيد المدى وبطريقة لا يمكن إيقافها.

وهذا الهدف الخامس للاعب وسط أوروجواي من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أكثر من أي لاعب آخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وجاء هدف سيلتيك بواسطة جوتا من ركلة حرة في الدقيقة 84.