ترتيب الدوري المصري: الأهلي يطير بالصدارة بفوز مثير على إنبي
نجح النادي الأهلي في تأمين صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه بثنائية نظيفة على إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 12 من البطولة المصرية الأقدم.
وسجل المالي أليو ديانغ هدفا مارادونيا ليقود الأهلي للفوز 2-صفر على مضيفه إنبي وتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.
بدأ الأهلي المباراة بقوة ليسدد محمد شريف في قدم الحارس البلعوطي في الدقيقة الخامسة وتتحول الكرة إلى ركنية.
وفي الدقيقة 13 لم يستغل حسين الشحات فرصة أخرى داخل منطقة جزاء إنبي ليسدد الكرة ضعيفة في جسد أحد المدافعين.
كما سدد علي معلول كرة قوية في الدقيقة 20 أبعدها أحمد كالوشا إلى ركنية.
ونشط إنبي قبل مرور نصف ساعة وشكل خطورة على مرمى الأهلي من خلال هجمات متكررة جهة اليمين لكن دفاع الأهلي أحبط ثلاث محاولات.
ومع بداية الشوط الثاني وضع محمد مجدي "أفشة" الأهلي في المقدمة في الدقيقة 59 بعد أن تلقى تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية ليراوغ مدافعا وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي ويضع الكرة في الشباك.
وضاعف ديانغ النتيجة في الدقيقة 77 بعد أن مر بشكل رائع من أكثر من لاعب واخترق منطقة جزاء إنبي قبل أن يسدد الكرة في سقف الشباك على يسار الحارس البلعوطي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ليعزز صدارته بفارق ست نقاط عن غريمه الأزلي الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع الداخلية.
فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز 14.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: