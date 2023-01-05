ترتيب الدوري المصري: الأهلي يطير بالصدارة بفوز مثير على إنبي

نجح النادي الأهلي في تأمين صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه بثنائية نظيفة على إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 12 من البطولة المصرية الأقدم.

وسجل المالي أليو ديانغ هدفا مارادونيا ليقود الأهلي للفوز 2-صفر على مضيفه إنبي وتعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.