الأندية الأوروبية ترفض إطلاق كأس العالم للأندية موسعة في 2025
رفضت أكبر الأندية في أوروبا اقتراحًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإطلاق نسخة جديدة من كأس العالم للأندية في صيف 2025 في ضربة قوية للاتحاد الدولي.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير حصري، أن الفيفا يسعى للحصول على الموافقة على تنظيم مسابقة تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة خلال المفاوضات التي جرت في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لكن الأندية ترفض الموافقة على المقترحات.
وكان الفيفا يأمل في إتمام الصفقة في اجتماع لرابطة الأندية الأوروبية، الذي يمثل مصالح 220 ناديا أوروبيا، في الدوحة يوم الجمعة الماضي، لكن الرئيس جياني إنفانتينو انسحب في اللحظة الأخيرة عندما أصبح واضحا أن مشروعه لن يتم التوقيع عليه.
وفي ما تم تفسيره على أنه عمل انتقامي، رفض الفيفا التوقيع على مذكرة تفاهم مع رابطة الأندية الأوروبية على الرغم من أن الاتفاقية الحالية تنتهي في الـ31 من ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ومذكرة التفاهم عبارة عن اتفاقية بين الفيفا والأندية تغطي جدول المباريات الدولية وتواريخ السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات والتعويضات المدفوعة للأندية.
وإذا لم يتم التوقيع على عقد جديد مع الأندية المؤقتة، فمن الممكن نظريًّا أن ترفض السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي التالية في مارس/آذار المقبل.
ويسعى الفيفا لإعادة إطلاق كأس العالم للأندية منذ بضع سنوات، وكان من المقرر أن تقام مسابقة تضم 24 فريقًا في الصين العام الماضي، لكن ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.
ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) هذه البطولة التي يعتبرونها تهديدًا لأسبقية دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه يمكن إقناع الأندية إذا كانت البطولة مربحة بدرجة كافية وسط إشاعات عن تقديم الفيفا 150 مليون جنيه إسترليني في صورة جوائز مالية.
وتريد رابطة الأندية الأوروبية الاتفاق على الجدول الدولي قبل إلزام الأندية بالمزيد من المسابقات، لكن المحادثات المكثفة فشلت في تحقيق نجاح.
والوقت ينفد لدى الفيفا إذا أرادوا إطلاق كأس العالم للأندية في عام 2025، لأنهم لم يتفقوا بعد على صيغة أو آلية تأهيل أو حتى بدء المناقشات مع القنوات الناقلة للبطولة والشركاء التجاريين.
وبطولة 2025 في الولايات المتحدة هي الخيار المفضل لدى الفيفا، إذ يمكن أن تتضاعف أهميتها أيضًا كبطولة اختبار لقدرات الولايات المتحدة قبل عام واحد من استضافتها لكأس العالم بالاشتراك مع كندا والمكسيك.
ويريد الفيفا تنظيم كأس العالم للأندية الموسعة كل أربع سنوات بدلاً من الحدث السنوي الحالي، والذي يجذب القليل من الاهتمام خارج أمريكا الجنوبية.