الأندية الأوروبية ترفض إطلاق كأس العالم للأندية موسعة في 2025



رفضت أكبر الأندية في أوروبا اقتراحًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإطلاق نسخة جديدة من كأس العالم للأندية في صيف 2025 في ضربة قوية للاتحاد الدولي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير حصري، أن الفيفا يسعى للحصول على الموافقة على تنظيم مسابقة تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة خلال المفاوضات التي جرت في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لكن الأندية ترفض الموافقة على المقترحات.

وكان الفيفا يأمل في إتمام الصفقة في اجتماع لرابطة الأندية الأوروبية، الذي يمثل مصالح 220 ناديا أوروبيا، في الدوحة يوم الجمعة الماضي، لكن الرئيس جياني إنفانتينو انسحب في اللحظة الأخيرة عندما أصبح واضحا أن مشروعه لن يتم التوقيع عليه.