كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي تم تداولها الفترة الماضية عن دخول نادي النصر السعودي برئاسة إبراهيم المهيدب في مفاوضات لضم داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني، في الميركاتو الحالي.

وكانت تقارير ربطت اسم أولمو، البالغ 26 عامًا، بنادي النصر، وأكدت أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الطرفين على الانضمام إلى دوري روشن السعودي، ولكن أمورًا مالية تعرقل إتمام الصفقة، حتى الآن.

ولم يخف مسؤول في نادي لايبزيغ لصحيفة "الرياضية"، رغبتهم فعلًا في بيع الدولي الإسباني داني أولمو، في الميركاتو الحالي.

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وأكد المسؤول أنهم لم يتلقَّوا حتى هذه اللحظة أي عروض سعودية رسمية لضم أولمو، وتحديدًا من جانب النصر.

وأضاف المصدر: "المفاوضات قد تكون حدثت فعلًا، لكن مع المحيطين باللاعب، وليس رسميًّا مع النادي".

يذكر أن داني أولمو يعد هدفًا رئيسًا لنادي برشلونة الذي تقدم بأكثر من عرض لضم اللاعب، إلى جانب وجود رغبة كبيرة من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع اللاعب، ولا يعطل الصفقة سوى الشروط المالية الصارمة للنادي الألماني.

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وشهدت بطولة "يورو 2024" مشاركة أولمو مع بطل النسخة في ست مباريات، ونجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع هدفين، والتألق فيها ضمن أهم نجوم البطولة.