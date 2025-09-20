logo
أكثر لاعب أثار استياء جمهور تشيلسي بعد لقاء مانشستر يونايتد

واقعة طرد حارس تشيلسي روبرتو سانشيز في مباراة مانشستر يون...المصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

فجرت هزيمة  تشيلسي أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف مساء السبت ثورة غضب جماهير البلوز.

واقتنص مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على حساب تشيلسي بفضل ثنائية برونو فرنانديز وكاسيميرو بينما أحرز للبلوز تريفوه تشالوباه.

 ولم يقدم البلوز المردود المتوقع في موقعة "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

ووجهت جماهير تشيلسي هجوماً حاداً تجاه حارس المرمى روبرتو سانشيز الذي تعرض للطرد بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة بعد تدخل قوي ضد بريان مبيومو نجم مانشستر يونايتد.

 الطرد كلف تشيلسي تبديلاً مبكراً بخروج الجناح البرازيلي إستيفاو لصالح حارس المرمى فيليب يورغنسن بجانب تبديل تكتيكي آخر بخروج بيدرو نيتو ومشاركة توسين أدارابيو بعد أن قرر المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا تغيير أسلوبه التكتيكي.

 وكتب مشجع عبر منصة إكس مطالباً بطرد الحارس روبرتو سانشيز خارج النادي بسبب ما فعله في هذه المباراة.

تعليق جماهير تشيلسي على خطأ روبرتو سانشيز

وعلق مشجع آخر في تغريدة عبر إكس مؤكداً أن الحارس هو من يتحمل مسؤولية هذه الخسارة بينما كتب مشجع ثالث:" سانشيز قام بتصرفه بعد 4 دقائق فقط، خطأ لا يغتفر".

تعليق جماهير تشيلسي على خطأ روبرتو سانشيز

وكان روبرتو سانشيز صاحب الـ 27 عاماً قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادماً من برايتون.

