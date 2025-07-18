سوبر مان.. عضلات نجم آرسنال تلفت الانتباه بشدة (صورة)

خطف اللاعب الألماني كاي هافيرتز، نجم آرسنال الإنجليزي، الأنظار في تدريبات فريقه بعد أن أصبح حديث جماهير الغانرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشبه مشجعو الفريق اللندني لاعبهم بأنه "سوبر مان" بعد أن ظهر بعضلات مفتولة في تدريبات الغانرز خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وعاد النجم الألماني للمشاركة في المباراتين الأخيرتين من الموسم بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وسجل هافرتز 15 هدفا في 36 مباراة بالموسم الماضي حيث احتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

ويستعد هافيرتز لمنافسة شرسة في الهجوم بعد أن وافق آرسنال على التعاقد مع فيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتينغ لشبونة مقابل 63.5 مليون جنيه إسترليني.

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ويبدو أن هافيرتز، البالغ من العمر 26 عامًا، جاهز للقتال من أجل قيادة هجوم الغانرز في الموسم الجديد.

وانضم اللاعب الألماني إلى آرسنال في شهر يناير 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي كما سبق له اللعب مع باير ليفركوزن.

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ويرتبط هافيرتز بعقد مع آرسنال حتى يونيو 2028 كما أنه خاض 55 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا وسجل 20 هدفاً.