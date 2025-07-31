هل تعمد الزمالك السخرية من الخطيب وبيراميدز في إعلان صفقته الجديدة؟ (فيديو)

أثار مقطع الفيديو الذي نشره نادي الزمالك المصري للإعلان عن ضم المدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد، جدلاً واسعاً بين جماهير الكرة المصرية، بسبب ظهور مشاهد تحمل إيحاءات اعتبرها كثيرون سخرية مبطنة من رئيس الأهلي محمود الخطيب، ونادي بيراميدز، أحد منافسي الزمالك على الصفقة.

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وأعلن الزمالك أمس الأربعاء عن التعاقد مع محمد إسماعيل (25 عاماً)، مدافع فريق زد، لمدة خمسة مواسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه في جلسة جمعته بالمدير الرياضي للزمالك جون إدوارد، بعد التوصل لاتفاق كامل مع إدارة نادي زد.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بمختلف البطولات مع زد، سجل خلالها هدفاً واحداً فقط.

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لقطة الخطيب تشعل الجدل

الفيديو التقديمي الذي بثه الزمالك عبر منصاته الرسمية، حمل رسائل غير معتادة، حيث ظهر إسماعيل في بداية الفيديو وهو يشاهد لقطات لأشهر مدافعي الزمالك عبر تاريخه، وسط تعليق صوتي يقول: "دفاع الزمالك في أمان. الأساطير بدأت من هنا.. ومحمد إسماعيل يُكمل الطريق".

لكن أكثر ما أثار الجدل، كان ظهور لقطة قديمة لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، وهو في مباراة أمام الزمالك ينفرد بالمرمى، قبل أن يلحق به أحد مدافعي الفريق الأبيض ويمنع هدفاً محققاً.

واعتبر كثيرون هذا المشهد تلميحاً إلى أن محمد إسماعيل سيكون مدافعاً صلباً في مواجهة الغريم التقليدي، وربما استحضاراً لماضٍ يتفاخر به جمهور الزمالك.

إشارة لبيراميدز؟

في مشهد آخر، ظهر إسماعيل وهو يخلع قميصاً باللون السماوي، قبل أن يرتدي قميص الزمالك الأبيض.

ورأى كثيرون في هذا التصرف رسالة مباشرة إلى نادي بيراميدز، الذي حاول التعاقد مع اللاعب قبل أن يحسم الزمالك الصفقة لصالحه.

وكان بيراميدز قد قدم عرضاً مالياً أعلى لإقناع إسماعيل بالانضمام إليه، لكن المدافع الشاب فضّل الزمالك، بحسب تقارير متطابقة.

سوق انتقالات نشطة

يذكر أن صفقة إسماعيل تأتي ضمن سلسلة تعاقدات قوية أبرمها الزمالك هذا الصيف، شملت الحارس مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم النادي الأبيض كلاً من عمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو، إلى جانب اللاعب الفلسطيني آدم كايد من نادي بريدا الهولندي، والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع من البنك الأهلي.