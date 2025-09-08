دفعنا نسبة تاريخية.. أول رد رسمي من الأهلي حول تهرب زيزو من الضرائب

أكدت قناة النادي الأهلي أن صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" شهدت تسجيل ودفع أكبر نسبة ضرائب في تاريخ الكرة المصرية، لتنفي بذلك ما يتردد حول تهرب النادي من سداد الالتزامات الضريبية أو تسجيل عقود لاعبيه بأقل من قيمتها.

وكان الأهلي قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضم زيزو في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الزمالك، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أسابيع، ليحسم واحدة من أبرز الصفقات في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد انتقال اللاعب تحولًا بارزًا في سوق الانتقالات المصري، باعتباره كان النجم الأهم في صفوف الزمالك واللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري المصري خلال المواسم الماضية.

وأثار التعاقد جدلًا واسعًا بسبب تضارب الأرقام المتداولة بشأن القيمة الحقيقية لعقد زيزو، حيث تحدثت تقارير عن قيام الأهلي بتسجيل قيمة أقل من أجل تخفيض الضرائب المستحقة.

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الرياضة تشكيل لجان للتفتيش على عقود اللاعبين للتأكد من صحة الإجراءات.

نسبة تاريخية

أوضحت قناة الأهلي أن الضرائب المفروضة على عقد زيزو بلغت 28% من إجمالي التعاقد، وتم سدادها بالكامل لخزينة الدولة، مؤكدة أن النادي التزم بجميع القوانين واللوائح المنظمة.

وأشارت إلى أن اللاعب يمتلك عقدين، الأول رياضي، والثاني تجاري، وتم دفع الضرائب عن العقدين.

كما كشفت أن الصفقة تضمنت جانبًا تسويقيًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، حيث جرى إنتاج فيديو تقديم خاص حقق إيرادات قياسية بلغت نحو 30 مليون جنيه لصالح شركة الأهلي.

هل تحمّل زيزو أي جزء؟

شدد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"إرم يوز" على أن زيزو لم يسدد أي ضرائب من راتبه، موضحًا أن اللاعب تسلم قيمة عقده صافيًا.

وأشار إلى أن الأهلي تكفّل بدفع كامل المبالغ المستحقة على اللاعب.

وأكد أن هذا البند كان محل اتفاق مسبق بين اللاعب وإدارة النادي قبل التوقيع على العقود.