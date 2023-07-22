باريس سان جيرمان يقدّم عرضًا للتعاقد مع ياسين بونو

وينتهي عقد بونو مع إشبيلية في 2025، وانضم لإشبيلية، في 2019، بنظام الإعارة قبل أن تتم الصفقة بنظام دائم في 2020.

وأكد الموقع أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع بونو بناءً على طلب من مدربه الإسباني لويس إنريكي.

وتسبب "بونو" في تغلب المغرب بضربات الترجيح على إسبانيا تحت قيادة إنريكي في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر.

وقد يكون "بونو" الحارس الثاني في باريس سان جيرمان بعد الحارس الأساس جيانلويجي دوناروما.