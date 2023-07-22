باريس سان جيرمان يقدّم عرضًا للتعاقد مع ياسين بونو
كشف موقع "footmercato" أن باريس سان جيرمان قدَّم عرضًا للتعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية.
وبحسب الموقع، فإن باريس سان جيرمان قدَّم عرضًا أوليًا بقيمة 12 مليون يورو مع مكافآت، لإشبيلية للسماح ببيع بونو البالغ من العمر 23 عامًا.
وبحسب "footmercato"، فإن إشبيلية يطلب 15 مليون يورو إضافة إلى 3 ملايين متغيرات للسماح برحيل بونو إلى باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد بونو مع إشبيلية في 2025، وانضم لإشبيلية، في 2019، بنظام الإعارة قبل أن تتم الصفقة بنظام دائم في 2020.
وأكد الموقع أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع بونو بناءً على طلب من مدربه الإسباني لويس إنريكي.
وتسبب "بونو" في تغلب المغرب بضربات الترجيح على إسبانيا تحت قيادة إنريكي في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر.
وقد يكون "بونو" الحارس الثاني في باريس سان جيرمان بعد الحارس الأساس جيانلويجي دوناروما.
وقاد بونو منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، حيث خسر أمام فرنسا في نصف النهائي.
وسبق أن ارتبط "بونو" بالانتقال للنصر السعودي، وبايرن ميونخ.
وقاد "بونو" إشبيلية للفوز بلقبين في الدوري الأوروبي عامي 2020 و2023.
ولعب الحارس المغربي 140 مباراة مع إشبيلية، تلقى فيها 138 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك 58 مرة، وسبق أن لعب 84 مباراة مع جيروما، و38 مباراة مع ريال سرقسطة، و9 مباريات مع الوداد البيضاوي.