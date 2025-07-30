خسائر بأرقام كبيرة.. ما نتائج الاتحاد السعودي في مباريات الإعداد؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مرحلة إعداد عصيبة قبل انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، بعدما سجل سلسلة من النتائج السلبية في المباريات التجريبية، كان آخرها الخسارة أمام فولهام الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وسقط الاتحاد، حامل لقب دوري وشن السعودي، أمس الأربعاء، في ثالث هزيمة على التوالي خلال معسكرهم الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال، حيث تفوق الفريق الإنجليزي بثنائية في كل شوط.

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الهزيمة الثالثة

حسم فولهام اللقاء مبكرًا بعد أن أحرز أربعة أهداف في الشوط الأول، سجلها هاري ويسلون (الدقيقة 7)، وإيميلي روي (22)، وجوشوا كينج (39)، وخورخي كوينكا (45+1.

بينما حاول الاتحاد تخفيف النتيجة في الشوط الثاني عبر قائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين (69 و74).

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وكان الاتحاد قد دشن تحضيراته للموسم الجديد بخسارة ثقيلة أمام فنربخشة التركي (0-4)، قبل أن يتعثر مرة أخرى أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي (1-3)، ليُكمل سلسلة غير مشجعة قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.

وتأتي هذه النتائج لتُثير القلق بين جماهير الاتحاد، وتثير أيضا تساؤلات حول جاهزية الفريق، الذي يسعى لتحسين أدائه قبل انطلاق البطولات الرسمية.