بعد تدهور النتائج.. أول تغيير في بايرن ميونخ

عيّن بايرن ميونخ ماكس إيبرل مديرا رياضيا جديدا، اليوم الإثنين، بعد أشهر من إقالته من منصب المدير الإداري لقطاع الرياضة في لايبزيغ.

وقال هربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ في بيان: "لا يملك إيبرل عقودا من الخبرة في إدارة كرة القدم فحسب، بل بدأ أيضا مسيرته مع اللعبة في نادي بايرن ميونخ وتحول إلى الاحتراف هنا".

وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه سيعكف على تشكيل مستقبل هذا النادي بنجاح".

وقال إيبرل إنه سيتعامل مع المنصب الجديد "بكثير من الاحترام والتواضع".