بعد تدهور النتائج.. أول تغيير في بايرن ميونخ
عيّن بايرن ميونخ ماكس إيبرل مديرا رياضيا جديدا، اليوم الإثنين، بعد أشهر من إقالته من منصب المدير الإداري لقطاع الرياضة في لايبزيغ.
وقال هربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ في بيان: "لا يملك إيبرل عقودا من الخبرة في إدارة كرة القدم فحسب، بل بدأ أيضا مسيرته مع اللعبة في نادي بايرن ميونخ وتحول إلى الاحتراف هنا".
وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه سيعكف على تشكيل مستقبل هذا النادي بنجاح".
وقال إيبرل إنه سيتعامل مع المنصب الجديد "بكثير من الاحترام والتواضع".
وأضاف: "أمضيت طفولتي وشبابي بالكامل في بايرن ميونخ والمدينة ومن الرائع العودة الآن في دور جديد مع النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي".
وأعلن بايرن ميونخ أن لاعبه السابق إيبرل انضم للنادي بعقد حتى يونيو 2027 وسيتولى المسؤولية في الأول من مارس المقبل.
وسبق أن شغل إيبرل، البالغ من العمر 50 عاما، منصب المدير الرياضي في بروسيا مونشنغلادباخ لمدة 14 عاما قبل أن ينضم إلى لايبزيغ في 2022.
وأقال لايبزيغ إيبرل في سبتمبر الماضي بعد أن ربطته تكهنات إعلامية بالانتقال إلى بايرن ميونخ.
ويحل بايرن ميونخ ضيفا على فرايبورغ يوم الجمعة في الدوري الألماني.
ويتأخر بايرن ميونخ بثماني نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني.