ما سبب احتمالات زيادة مدة غياب أردا غولر إلى 4 أشهر؟
كشفت صحيفة آس الإسبانية تفاصيل جديدة حول عملية تعافي أردا غولر لاعب ريال مدريد، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن ريال مدريد قبل أيام إصابة أردا غولر في الركبة وعودته إلى مدريد من أجل تلقي العلاج.
وبحسب آس، فإن الفترة المحددة مبدأيا لعودة أردا غولر مجددا إلى الملاعب هي شهران، لكن الأمر قد يزيد إلى 4 أشهر في حال حاجة اللاعب لجراحة.
وتابعت الصحيفة: "في حالة إزالة الأجزاء التالفة من غضروف الركبة فقط، فإن الغياب سيكون شهرين، أما في حالة الحاجة لتخييط الغضروف فإن الأمر سيمتد لأربعة أشهر.
ولا يستعجل ريال مدريد عودة أردا غولر، حسب التقرير.
وانضم أردا غولر إلى ريال مدريد هذا الصيف قادما من فنربخشة التركي، في صفقة أثارت صخبا إعلاميا كبيرا؛ بسبب التنافس مع الغريم برشلونة حول اللاعب الشاب.
وقدم غولر مستويات ممتازة خلال القسم الأول من فترة إعداد ريال مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، وكان محط إشادة واحتفال زملائه في الفريق والمدرب كارلو أنشيلوتي.
وبات متوقعا أن يغيب غولر عن جزء كبير من مباريات ريال مدريد في بداية الموسم، وربما يمتد الأمر حتى يناير المقبل في حالة حاجته إلى جراحة.