ما سبب احتمالات زيادة مدة غياب أردا غولر إلى 4 أشهر؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية تفاصيل جديدة حول عملية تعافي أردا غولر لاعب ريال مدريد، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن ريال مدريد قبل أيام إصابة أردا غولر في الركبة وعودته إلى مدريد من أجل تلقي العلاج.