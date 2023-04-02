موقف ناغلزمان من خلافة غراهام بوتر في تشيلسي

يقاتل غراهام بوتر من أجل منصبه كمدرب لتشيلسي بعد أن تعرض البلوز لخسارة محرجة 2-0 على أرضه أمام أستون فيلا مساء أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان البلوز أكبر المنفقين في أوروبا منذ أن أكمل اتحاد تود بويلي الاستحواذ على النادي الصيف الماضي إذ استثمر أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، لكنهم وجدوا أنفسهم في المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات جوليان ناغلزمان أحد المدربين الواعدين في أوروبا، على الرغم من إقالته من بايرن ميونخ الشهر الماضي.