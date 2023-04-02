موقف ناغلزمان من خلافة غراهام بوتر في تشيلسي
يقاتل غراهام بوتر من أجل منصبه كمدرب لتشيلسي بعد أن تعرض البلوز لخسارة محرجة 2-0 على أرضه أمام أستون فيلا مساء أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان البلوز أكبر المنفقين في أوروبا منذ أن أكمل اتحاد تود بويلي الاستحواذ على النادي الصيف الماضي إذ استثمر أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، لكنهم وجدوا أنفسهم في المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبات جوليان ناغلزمان أحد المدربين الواعدين في أوروبا، على الرغم من إقالته من بايرن ميونخ الشهر الماضي.
وبات مدرب لايبزيغ السابق حرًّا بعد خروجه لكنه لا يريد تولي وظيفة تشيلسي في الوقت الحالي وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور".
وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن ناغلزمان، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، يحظى بإعجاب من التسلسل الهرمي لتشيلسي، الذي لا يزال يؤمن ببوتر في الوقت الحالي.
ومع ذلك، لا يرغب ناغلزمان في العودة الفورية للتدريب وسينتظر حتى الصيف ليقرر مستقبله.
وذكرت "ميرور" أن يولي قد يضطر للعمل على التخلص من بوتر إذ أن البلوز في طريقه لإنهاء الدوري الإنجليزي بأسوأ مركز منذ 27 عامًا.
وأشارت إلى أنه من المرجح أن يظل بوتر في منصبه حتى الصيف على الأقل، مع العلم أن إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى يبدو بعيد المنال.
ويتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن توتنهام المركز الرابع، ويتقدم على تشيلسي في جدول الترتيب كل من نيوكاسل يونايتد وبرايتون وبرينتفورد وليفربول وأستون فيلا وفولهام.
ومع ذلك، فإن الأداء السيئ من الآن وحتى نهاية الموسم قد يقرر مصير بوتر، ولا يزال لدى تشيلسي فرصة للفوز بالألقاب هذا الموسم، على الرغم من مستواهم المحلي السيئ، إذ وصل البلوز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
لكنهم سيواجهون ريال مدريد حامل اللقب في وقت لاحق من هذا الشهر في ذهاب وإياب ربع نهائي المسابقة.
وقال بوتر بعد الخسارة أمام أستون فيلا: "بعد الخسارة هناك دائما خيبة أمل. هناك دائما شعور بأننا لم نتحرك للأمام، وهذا من العدل أن نقوله".
وأضاف: "علينا تحليل الأداء والنظر في الأشياء التي قمنا بها بشكل جيد وما يمكننا القيام به بشكل أفضل. دفاعيًا تركنا أنفسنا مفتوحين للغاية ولكن مرة أخرى إذا نظرت إلى إحصائيات المباراة، فقد حصلنا على فرص، ولكن الأهم، وضع الكرة في الشباك، كنا في المركز الثاني".
وأكد بوتر: "لا أحب إلقاء اللوم على أي شخص، يجب أن أتحمل المسؤولية. نحن فريق، علينا أن نبقى معًا، نحن معًا. نفوز أو نخسر معًا. سنتعافى وسنستعد للمباراة المقبلة. نحن بحاجة إلى الرد، هذا واضح. لكننا نتطلع إلى ذلك".