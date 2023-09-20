مشادة كلامية بين محمد الشناوي وعبد المنعم عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري (فيديو)

اندلعت مشادة كلامية بين محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، وزميله بالفريق محمد عبدالمنعم، عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في افتتاحية الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المصري، بافتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، برباعية نظيفة.

وتداول الجمهور اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا واضحًا وجود نرفزة ومشادة كلامية بين الثنائي، حيث ظهر الشناوي وهو يعاتب عبد المنعم فيما يبدو بسبب إحدى الهجمات في المباراة، وهو ما رفضه ورد عليه عبد المنعم بانفعال واضح.