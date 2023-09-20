مشادة كلامية بين محمد الشناوي وعبد المنعم عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري (فيديو)
اندلعت مشادة كلامية بين محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، وزميله بالفريق محمد عبدالمنعم، عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في افتتاحية الدوري المصري على ملعب برج العرب.
وكان النادي الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المصري، بافتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، برباعية نظيفة.
وتداول الجمهور اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا واضحًا وجود نرفزة ومشادة كلامية بين الثنائي، حيث ظهر الشناوي وهو يعاتب عبد المنعم فيما يبدو بسبب إحدى الهجمات في المباراة، وهو ما رفضه ورد عليه عبد المنعم بانفعال واضح.
وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن الشناوي بالفعل اتجه لمعاتبة محمد عبد المنعم، بسبب عدم رضاه عن تعامل المدافع الشاب مع إحدى الكرات في الدقائق الأخيرة، بثقة زائدة، وهو ما رفضه اللاعب، ليرد على الشناوي قائلًا: "إحنا كسبانين برباعية، مش لازم انتقاد على أي حاجة"، وبعدها اتجه لمغادرة أرضية الملعب.
ولا تعد هذه الواقعة الأولى بين الثنائي، حيث كان هناك واقعة سابقة بينهما في لقاء الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، حيث كشفت مصادر حينذاك بأن محمد عبدالمنعم قدم اعتذاره لقائد الفريق محمد الشناوي.
ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه.