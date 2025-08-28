ذكر الأحرف الأولى من الأسماء.. الزمالك يرد على حملات التشويه بتصعيد خطير

لجأ مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تصعيد قانوني غير مسبوق، للرد على ما وصفها بـ"الهجمات الممنهجة" التي تستهدف جماهيره، حيث أعلن مجلس إدارته تقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد عدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، محدّدًا هوياتهم بذكر الأحرف الأولى من أسمائهم، وذلك على خلفية ما تم تداوله حول الهتافات الجماهيرية خلال مباراة الفريق أمام نادي فاركو.

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت بعد أن طالب عدد من نشطاء "التواصل الاجتماعي" المنتمين إلى النادي الأهلي، بفرض عقوبات على جماهير الزمالك، وذلك على خلفية الهتافات التي أطلقوها خلال المباراة الأخيرة، والمتعلقة بأرض فرع النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر، والتي قامت وزارة الإسكان بسحبها، على الرغم من بدء الأعمال الإنشائية فيها.

وطالب المجلس في سياق تحركاته الرسمية، بتحويل ملف التحقيق إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد جميع أعضائه الكامل للمثول أمام أي جهة تحقيق مختصة لتوضيح كافة الحقائق والرد على كل الاتهامات والأقاويل التي طالت الذمة المالية لأعضاء المجلس، ووصفها البيان بأنها "اتهامات وأكاذيب لا سند قانوني لها".

وتصاعدت حدة الأزمة، بعد خروج تدوينات على منصات التواصل، تطالب بعقاب جماهير الزمالك، وهو ما دفع النادي إلى نشر مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل، يوثق الهتافات الفعلية للجماهير خلال المباراة، والتي جاء فيها: "الزمالك جمهوره كبير، أرض أكتوبر حق أصيل.. سحب الأرض شيء مش عادي.. أرض أكتوبر ملك النادي".

تصعيد قانوني غير مسبوق

وفي بيان رسمي، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك "رفضه القاطع لمحاولات المساس بجماهير النادي أو تشويه جمهور القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا "دائمًا على عدم التهاون في حقوق جماهيره أو الدفاع عنها ضد أي محاولات للإساءة المتعمدة لهم أو بغرض تشويه جماهير النادي".

وأضاف البيان: "ولن يقف المجلس ساكنًا أمام الحملات الممنهجة ضد جماهير القلعة البيضاء، رغم أن جماهيرنا الوفية تضرب مثالًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والوعي الكامل داخل وخارج الملاعب".

وكشف البيان عن تفاصيل التصعيد القانوني، حيث أفاد بأن مجلس الإدارة قد تقدم بعدة بلاغات رسمية إلى السيد المستشار محمد شوقي النائب العام، ضد كل من: المدعو (م. ص)، والمدعو (ت. ع)، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المنشورات والفيديوهات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة.

واتهمت البلاغات هؤلاء الأشخاص بـ"تعمّد تشويه صورة جماهير النادي والإساءة إليهم، ونشر معلومات مغلوطة، والتحريض الصريح ضد جماهير الزمالك، بغرض تكدير الأمن والسلم العام، وبث الفتنة بين الجماهير".

واختتم البيان بمطالبة مجلس الإدارة النائب العام "باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عنهم لارتكابهم مخالفات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتعمّدهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بغرض الإساءة لنادي الزمالك وجماهيره".