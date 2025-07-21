حرب الرواتب.. لماذا يرفض ريال مدريد منح فينيسيوس ما يريده؟

لا يريد نادي ريال مدريد كسر "سقف الرواتب" من أجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل سعيه لتجديد عقده؛ لتجنّب صدامات محتملة مع مبابي وبيلينغهام.

مرت سبع سنوات منذ انضمام فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد، وكأنها بالأمس، فعندما وصل بعمر 18 عامًا، ورغم أن عقده الأول كان مميزًا، فإن راتبه كان من بين الأدنى في الفريق.

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لكن بعد أن أصبح أساسيًا ولا غنى عنه في التشكيلة، وقّع على أول تجديد في 2022، حين كان يتقاضى 4.7 مليون يورو سنويًا بعد أن بدأ بـ1.2 مليون فقط، في إطار عقد تدريجي قائم على الأهداف، صممه النادي بالتعاون مع وكيله فريدريكو بينا.

منذ ذلك الحين، لعب فينيسيوس دورًا محوريًا في تتويج الريال بدوري أبطال أوروبا في نسختي 2022 و2024.

العقد الذي وقّعه عام 2022 كان بالفعل عقد نجم من الصف الأول، إذ بلغ إجماليه 150 مليون يورو على خمس سنوات، بمتوسط 15 مليون يورو صافي سنويًا حتى 2027، مع زيادات تدريجية في الراتب.

كما حصل على مكافأة إضافية بقيمة مليوني يورو سنويًا بعد فوزه بجائزة "ذا بيست".

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الخطوة الجديدة

الآن، يحين وقت الخطوة التالية، وهي التجديد الثاني لعقد فينيسيوس، وهو أمر لم يعد قابلًا للتأجيل، إذ ينتهي عقده الحالي في 2027.

اللاعب يريد الاستمرار في كتابة التاريخ بقميص الميرينغي، لكنه يرى أن راتبه يجب أن يعكس إنجازاته، وفق ما نشرته صحيفة "آس".

ولم تعد هناك ضغوط من العروض السعودية، بعدما تجاهلها اللاعب بنفسه، لكن أمام النادي "مأزق صغير" يتعلق بتوازن الرواتب، خاصة بعد ضم كيليان مبابي، ومع وجود بيلينغهام على الخط أيضًا.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد حريص على عدم الإخلال بالهيكل المالي للفريق، إذا منح فينيسيوس أكثر من 15 مليون يورو صافي سنويًا، فسيكون أعلى أجرًا من مبابي، وهو ما قد يدفع النجم الفرنسي وربما بيلينغهام أيضًا للمطالبة بالمساواة أو الزيادة.

لكن من جانب فينيسيوس، يرى فريقه أن مبابي حصل على مكافأة توقيع ضخمة عند انضمامه، يمكن اعتبارها "راتبًا غير معلن" إذا تم توزيعها على السنوات الخمس لعقده.

واختتمت الصحيفة قائلة: "الأمل الآن أن يكون هناك تفاهم متبادل، فينيسيوس يريد البقاء، والريال يريد استمراره، وإذا توفرت النية لدى الطرفين، فالحل لن يكون بعيدًا".