أنشيلوتي يعلق على إمكانية رحيل مودريتش في يناير
رد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على إمكانية رحيل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في يناير المقبل.
وقال أنشيلوتي قبل مواجهة أوساسونا في الليغا: لا أعتقد أن مودريتش يفكر في الرحيل في يناير، إنه يعتقد أنه لاعب مهم ونحن نعتقد ذلك أيضًا، ليس لديه أي خطط للمغادرة ونحن سعداء بذلك".
وبسؤاله عن تبديلات مودريتش قال أنشيلوتي: "أتحدث معه كل يوم، لا أراه سعيدًا، لكنه يواصل الحفاظ على الحافز العالي والحماس للمساهمة بشيء ما في الفريق، ما يساهم به في غرفة تبديل الملابس، لا يمكن لأحد أن يساهم به".
وتابع: "لديه كاريزما مهمة ومن الطبيعي أن يؤثر عدم اللعب عليه، مثلنا ومثل كل من يحب مودريتش، زملاؤه، المشجعون، المدرب، لكن حقيقة أنه لعب 30 دقيقة في نابولي تعني الكثير أيضًا".
وعن تصريح دييغو سيميوني الذي قال فيه إن ريال مدريد يفوز بسبب الشباب قال المدرب الإيطالي: "كان يتحدث عن القوة والطاقة، لدينا ذلك مع هؤلاء الشباب، كل واحد عليه أن يلعب بخصائص اللاعبين الذين لديه، الفوز مع المحاربين القدامى ومع الشباب، لقد فعلت ذلك في كلا الاتجاهين، من الواضح أن اللعب بقوة الشباب يستمر لفترة أطول، والمحاربون القدامى لديهم خصائص أخرى".
أما عن الانسجام بين فينيسيوس وجود بيلينغهام فقال مدرب ريال مدريد: "لقد لعبا بشكل متقارب قليلا في المباريات القليلة الماضية، ويتعاونان بشكل جيد، بالتفكير في المستقبل، سنحقق المزيد من النجاح معهما".
وسجل المهاجم البرازيلي رودريغو هدفا وحيدا في 10 مباريات هذا الموسم مع ريال مدريد، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "هناك لحظات يصعب عليك فيها التسجيل ولحظات أخرى أقل صعوبة، عندما يكون الأمر أكثر صعوبة عليك التركيز على العمل الجماعي، وهو أمر يقوم به بشكل جيد للغاية، في الوقت الحالي، لم نكن بحاجة إلى مساعدته بالأهداف لأننا فزنا جميعا بالمباريات، باستثناء مباراة واحدة".