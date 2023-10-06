أنشيلوتي يعلق على إمكانية رحيل مودريتش في يناير

وتابع: "لديه كاريزما مهمة ومن الطبيعي أن يؤثر عدم اللعب عليه، مثلنا ومثل كل من يحب مودريتش، زملاؤه، المشجعون، المدرب، لكن حقيقة أنه لعب 30 دقيقة في نابولي تعني الكثير أيضًا".

وعن تصريح دييغو سيميوني الذي قال فيه إن ريال مدريد يفوز بسبب الشباب قال المدرب الإيطالي: "كان يتحدث عن القوة والطاقة، لدينا ذلك مع هؤلاء الشباب، كل واحد عليه أن يلعب بخصائص اللاعبين الذين لديه، الفوز مع المحاربين القدامى ومع الشباب، لقد فعلت ذلك في كلا الاتجاهين، من الواضح أن اللعب بقوة الشباب يستمر لفترة أطول، والمحاربون القدامى لديهم خصائص أخرى".

أما عن الانسجام بين فينيسيوس وجود بيلينغهام فقال مدرب ريال مدريد: "لقد لعبا بشكل متقارب قليلا في المباريات القليلة الماضية، ويتعاونان بشكل جيد، بالتفكير في المستقبل، سنحقق المزيد من النجاح معهما".

وسجل المهاجم البرازيلي رودريغو هدفا وحيدا في 10 مباريات هذا الموسم مع ريال مدريد، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "هناك لحظات يصعب عليك فيها التسجيل ولحظات أخرى أقل صعوبة، عندما يكون الأمر أكثر صعوبة عليك التركيز على العمل الجماعي، وهو أمر يقوم به بشكل جيد للغاية، في الوقت الحالي، لم نكن بحاجة إلى مساعدته بالأهداف لأننا فزنا جميعا بالمباريات، باستثناء مباراة واحدة".