رئيس الاتحاد العراقي يصدر بيانًا حاسمًا بشأن أزمة الزوراء

أصدر عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانًا رسميًا ليحسم به الجدل حول أنباء تدخله لحل أزمة مجلس إدارة نادي الزوراء.

وقال درجال في بيان رسمي إنه يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات التي تندرج تحت لواء الاتحاد العراقي كما أنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتدخل أو الالتفاف على أي قرارات صادرة من القضاء أو مركز التسوية والتحكيم أعلى جهة قضائية في القطاع الرياضي.