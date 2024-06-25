رئيس الاتحاد العراقي يصدر بيانًا حاسمًا بشأن أزمة الزوراء
أصدر عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بيانًا رسميًا ليحسم به الجدل حول أنباء تدخله لحل أزمة مجلس إدارة نادي الزوراء.
وقال درجال في بيان رسمي إنه يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات التي تندرج تحت لواء الاتحاد العراقي كما أنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتدخل أو الالتفاف على أي قرارات صادرة من القضاء أو مركز التسوية والتحكيم أعلى جهة قضائية في القطاع الرياضي.
وأضاف:" محاولاتَ زج اسمي بموضوع نادي الزوراء، الذي نكنُ له ولجماهيره كلَ الحب والتقدير، الغرض منه تخريب العلاقة الطيبة بيننا وبين جماهيرنا الوفية بشكلٍ عامٍ، وجماهير الزوراء الحبيبة بشكلٍ خاصٍ، ودق "إسفين الفرقة" الذي يحاول البعض للأسف الشديد التأسيس له في هذه المرحلة".
ودعا درجال الجميع للانتباه لما يحدث موضحًا أنه لن يدافع يومًا عن الفاسدين أو المزورين كما يُشاع.
وأتم قائلًا:" أحترم القانون وأسعى لبناء مؤسسة رصينة لا تتدخل فيما لا يعنيها وتركز على عملها وأهدافها المرسومة، والتركيز على الخططِ المستقبلية التي وضعناها، من ضمنها التأهل لكأسِ العالم والارتقاء بالدوري كما أن الأيام ستثبت صحة ما ذهبنا إليه".
وطالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب العراقي، اللجنة الأولمبية المحلية بإصدار قرار بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء التي يترأسها نجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن، وتشكيل هيئة مؤقتة لمدة 90 يوماً للإعداد للانتخابات بداعي وجود مخالفات قانونية في الانتخابات التي أجريت قبل عامين.