نابولي يسعى إلى العودة للمسار الصحيح أمام إنتر ميلان

يستضيف نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي منافسه إنتر ميلان المتصدر، يوم الأحد، ويسعى لإظهار أنه لم يخرج من السباق على الفوز بالبطولة بعد.

وعقب بداية متذبذبة للموسم كلفت رودي غارسيا منصبه كمدرب لنابولي، كانت بداية بديله والتر ماتزاري مظفرة بفوزه 2/1 على أتالانتا، مطلع الأسبوع، في مستهل فترته الجديدة مع الفريق.

ولا يزال نابولي رابعًا في الترتيب، لكن تعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس، يوم الأحد، جعل فريق ماتزاري يقترب بنقطتين من صاحبي المركزين الأول والثاني وعلى الرغم من أنه يتأخر بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان، فإن الفوز على المتصدر سيعيده إلى المنافسة.