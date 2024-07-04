ألمانيا تستدعي سفير تركيا بسبب احتفالية ديميرال في يورو 2024

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن بلاده استدعت سفير تركيا في برلين بسبب "تحية الذئب"، التي احتفل بها لاعب كرة القدم التركي ميريح دميرال بعد تسجيله خلال مباراة في بطولة "يورو 2024".

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقًا بحق ديميرال بسبب "احتمالية سلوك غير لائق" خلال مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا ضد النمسا، والتي انتهت بنتيجة (2-1).

وسجل ديميرال هدفي بلاده ليقودها إلى ربع النهائي، حيث تتواجه السبت مع هولندا على الملعب الأولمبي في برلين.

ونشر ديميرال نفسه صورة له على منصة "إكس" يحتفل بأحد هدفيه في مرمى النمسا، رافعًا يده في إشارة "الذئاب الرمادية" التركية.

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ومن شأن العقوبات المحتملة التأثير على مشاركة اللاعب في مباراة المنتخب التركي أمام نظيره الهولندي المقررة إقامتها، السبت المقبل.

وبعد المباراة قال ديميرال إن الإيماءة تدل على "هويته التركية"، وأشار إلى أنها لا تحمل أي رسالة سرية.

وكان قد اتخذ "يويفا" إجراءات صارمة ضد سوء السلوك خلال البطولة، إذ تم إيقاف لاعب ألبانيا ميرليند داكو مباراتين بعد أن قاد المشجعين في هتافات مسيئة، كما قام بالتحقيق مع الإنجليزي جود بلينغهام بسبب حركة غير لائقة.