ردُّ فعل مثير من حارس الزمالك بعد معاقبته (صورة)

ردُّ فعل مثير من حارس الزمالك بعد معاقبته (صورة)
أثار محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، الجدل، بعد نشره لصورة عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب قرار إيقافه.
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، يوم الأربعاء، إيقاف حارس مرمى الفريق، محمد عواد، عن المشاركة في المباريات لحين التحقيق معه.
وعقب القرار نشر عواد صورة له وهو يبتسم، ما أثار جدلاً كبيرًا بين الجماهير، هو رد فعل الحارس على العقوبة.
ودخل عواد في مشادة مع زميله حسام عبدالمجيد قبل نهاية مباراة الزمالك ضد ضيفه المصري البورسعيدي، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض 1-2 ببطولة الدوري المصري، أمس الأول الإثنين، وتم توقيع عقوبة مالية بخصم 25% من قيمة عقده.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، اليوم الأربعاء، أن مدير الكرة، عبد الواحد السيد، قرر إيقاف عواد وتحويله للتحقيق حول ما بدر منه خلال مباراة المصري.
وأضاف أن التحقيق مع عواد سيكون عصر، السبت المقبل، من خلال الشؤون القانونية في النادي.
رد فعل الحارس
وفي نفس السياق كشف مصدر مقرب من الحارس لـ"إرم نيوز" أن عواد مستاء بشدة من إعلان عقوبته على الملأ.
وأكد المصدر أن عواد سيلتزم بالقرار، وسيتحدث في تحقيق، السبت المقبل، عن كثير من الكواليس، أبرزها هو وجود تربص به من جانب البعض داخل النادي.
وواصل المصدر: "عواد يرى أنه لم يخطئ، خاصة أن مشادته مع زميله حسام عبدالمجيد كانت عبارة عن نرفزة ملعب، وتحدث في كل الأندية، وحدثت أيضًا عندما كان عبدالواحد السيد مدير الكرة الحالي، لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض".
واختتم: "عواد حزين أيضًا من عدم إعلان عقوبة حسام عبدالمجيد، خاصة أنه يعتبر نفسه من كباتن الفريق، وحسام ناشئ، ولا يجوز عقاب الكابتن وترك الناشئ".