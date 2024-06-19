ردُّ فعل مثير من حارس الزمالك بعد معاقبته (صورة)

أثار محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، الجدل، بعد نشره لصورة عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب قرار إيقافه.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، يوم الأربعاء، إيقاف حارس مرمى الفريق، محمد عواد، عن المشاركة في المباريات لحين التحقيق معه.

وعقب القرار نشر عواد صورة له وهو يبتسم، ما أثار جدلاً كبيرًا بين الجماهير، هو رد فعل الحارس على العقوبة.