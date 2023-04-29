آرسنال وليفربول يتنافسان على ماسون ماونت لاعب تشيلسي
يتنافس آرسنال وليفربول على الحصول على توقيع ماسون ماونت نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد برز ماونت كهدف رئيس لآرسنال، مع حرص ميكيل آرتيتا مدرب الغانرز على تعزيز خياراته في خط الوسط للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.
وأصبح مستقبل ماونت في "ستامفورد بريدج" موضع تساؤل هذا الموسم حيث لا يزال يجري محادثات مع تشيلسي.
وكشفت "ديلي ميل" أنه، في نوفمبر الماضي، رفض ماونت عرضًا بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع تشيلسي على أمل الحصول على راتب مماثل لأجر زميله رحيم سترلينغ الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ولم يتفق تشيلسي وماونت على التجديد، وينتهي العقد الذي يربط الطرفين، في يونيو المقبل، ما يزيد من احتمالية خروج اللاعب وفقًا للصحيفة.
ويُعتقد أن ليفربول، الذي من المقرر أن يجري عملية إعادة بناء كبيرة في خط الوسط، مهتم بضم ماونت، كما يراقب مانشستر يونايتد أيضًا مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
وسجل ماونت 3 أهداف، وصنع 6 في 35 مباراة هذا الموسم، ووصل لتسجيل 33 هدفًا، وصناعة 37 في 195 مباراة منذ انضمامه للفريق الأول في 2019.
ولطالما كان ديكلان رايس لاعب ويستهام الهدف الأهم لآرسنال، لكن إصرار مدربه ديفيد مويس على أن اللاعب لن يغادر بأقل من 106 ملايين جنيه إسترليني قد يغير قرار آرسنال.
ويفكر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال فيما إذا كان من الأفضل توزيع الأموال التي يريدها ويستهام مقابل رايس على إبرام عدة صفقات أخرى.
وهذا سيزيد من فرص التعاقد مع ماسون ماونت في السوق الصيفي.
وأفادت "ديلي ميل" أن أرتيتا منفتح على بيع عدة لاعبين للحصول على الأموال، مثل: ريس نيلسون، وكيران تيرني، وغرانيت تشاكا، إلى جانب المعارين فلوريان بالوغون، وأينسلي مايتلاند نيلز.