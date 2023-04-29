آرسنال وليفربول يتنافسان على ماسون ماونت لاعب تشيلسي

وكشفت "ديلي ميل" أنه، في نوفمبر الماضي، رفض ماونت عرضًا بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع تشيلسي على أمل الحصول على راتب مماثل لأجر زميله رحيم سترلينغ الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ولم يتفق تشيلسي وماونت على التجديد، وينتهي العقد الذي يربط الطرفين، في يونيو المقبل، ما يزيد من احتمالية خروج اللاعب وفقًا للصحيفة.

ويُعتقد أن ليفربول، الذي من المقرر أن يجري عملية إعادة بناء كبيرة في خط الوسط، مهتم بضم ماونت، كما يراقب مانشستر يونايتد أيضًا مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وسجل ماونت 3 أهداف، وصنع 6 في 35 مباراة هذا الموسم، ووصل لتسجيل 33 هدفًا، وصناعة 37 في 195 مباراة منذ انضمامه للفريق الأول في 2019.