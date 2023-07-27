نتائج قرعة الدور الثاني من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 عن مجموعات متوازنة.

وتقام عشر مواجهات في الدور الأول، إذ يتأهل منها عشرة منتخبات للدور الثاني.

ويضم الدور الثاني 36 منتخبا قُسمت إلى تسع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من دورين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 حتى يونيو حزيران2024.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وجاءت قرعة التصفيات كالآتي: