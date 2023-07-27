نتائج قرعة الدور الثاني من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027
أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 عن مجموعات متوازنة.
وتقام عشر مواجهات في الدور الأول، إذ يتأهل منها عشرة منتخبات للدور الثاني.
ويضم الدور الثاني 36 منتخبا قُسمت إلى تسع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من دورين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 حتى يونيو حزيران2024.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
وجاءت قرعة التصفيات كالآتي:
المجموعة الأولى:
قطر
الهند
الكويت
الفائز بين أفغانستان ومنغوليا
المجموعة الثانية:
اليابان
سوريا
كورياالشمالية
الفائز بين مينمار ومكاو
المجموعة الثالثة:
كوريا الجنوبية
الصين
تايلاند
الفائز بين سنغافورة وجوام
المجموعة الرابعة:
عُمان
قرغيزستان
ماليزيا
الفائز بين تايوان وتيمور الشرقية
المجموعة الخامسة:
إيران
أوزبكستان
تركمانستان
الفائز بين هونج كونج وبوتان
المجموعة السادسة:
العراق
فيتنام
الفلبين
الفائز بين إندونيسيا وبروناي
المجموعة السابعة:
السعودية
الأردن
طاجيكستان
الفائز بين كمبوديا وباكستان
المجموعة الثامنة:
الإمارات
البحرين
الفائز بين اليمن وسريلانكا
الفائز بين نيبال ولاوس
المجموعة التاسعة:
أستراليا
المنتخب الفلسطيني
لبنان
الفائز بين المالديف وبنغلاديش