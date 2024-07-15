رسميًا.. أول صدام بين لامين يامال وليونيل ميسي

لم يكن سيناريو "المواجهة الحلم" بين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، والنجم الصاعد بقوة في عالم الكرة لامين يامال مطروحًا قبل الوصول للأدوار المتقدمة من مسابقتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2024، ولكن تتويج الإسبان بالأولى ومنتخب التانغو بالثانية جعل ذلك الحلم حقيقة مؤكدة.

وتوجت إسبانيا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، مساء الأحد بعد الفوز على إنجلترا (2 ـ1) في مباراة كانت مثيرة جدًا في شوطها الثاني، ليصعد منتخب لاروخا بقيادة مدربه لويس دي لافوينتي على منصة التتويج للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل نيكي ويليامز هدف إسبانيا الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وعدل البديل بالمر النتيجة (1 ـ 1) لإنجلترا في الدقيقة الـ 72، قبل أن يحرز البديل ميكيل أويارزابال هدف التتويج الإسباني في الدقيقة الـ86، متوجًا الكرة الإسبانية بموسم رائع.

وبعد ساعات من إنجاز رفاق لامين يامال، أحرزت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد الفوز في النهائي على كولومبيا بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 (بعد تمديد الوقت).

وبتتويج إسبانيا والأرجنتين باللقب في القارتين الأوروبية والأمريكية، أصبح سيناريو مواجهة تاريخية بين ليونيل ميسي ولامين يامال ممكنًا بشكل رسمي، وشبه مؤكد وذلك في النسخة الرابعة من كأس الأبطال أو النهائي الكبير (finalissima) والذي يجمع بطل أوروبا وبطل أمريكيا الجنوبية.

وذكرت تقارير إخبارية أن النسخة المقبلة من "فيناليسيما" ستجمع إسبانيا والأرجنتين، وذلك في يونيو أو سبتمبر 2025 فيما أشارت أيضًا إلى أن مكانها لم يحدد بعد، إذ ينتظر أن تحتضنها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس أو أن تدور مرة ثانية في ويمبلي.

وتعد مسابقة "كأس الأبطال" وهي التي انبثقت من اتفاق بين اتحاد أمريكيا الجنوبية (كومنبول) والاتحاد الأوروبي (يويفا) من المسابقات القديمة إذ كانت أول نسخة في 1985، ولكن أُلْغِيَت قبل أن تعود في 2022.

وتوجت فرنسا بأول لقب من فيناليسيما بعد الفوز على أوروغواي، فيما جمعت النسخة الثانية الأرجنتين والدانمارك وفاز آنذاك منتخب التانغو باللقب قبل أن يكرر إنجازه عند إحياء المسابقة من جديد في 2022 وذلك على حساب إيطاليا (3 ـ 0).