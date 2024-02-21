رسميًّا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل توخيل بنهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونخ رسميًّا رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "قرر النادي والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، في 30 يونيو 2024. وجاء هذا بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".

ويواجه توخيل وقتًا صعبًا داخل بايرن ميونخ، خاصة بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية، كان آخرها خسارة الأحد أمام بوخوم في الدوري الألماني.

كما دخل الدولي الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط الفريق في شجار وتراشق بالألفاظ مع أحد مُساعدي توخيل.

وتطور الشجار بشكل حاد بين كيميتش وزولت لوف؛ ما أجبر مانويل نوير قائد بايرن ميونخ على التدخل من أجل الفصل بين الثنائي.