عرض مفاجئ لحارس النصر السعودي

تلقى أحد نجوم نادي النصر السعودي عرضًا مفاجئًا للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوفها بعدد من النجوم العالميين من أجل المنافسة بكل قوة على البطولات في الموسم المقبل وتحديدًا الدوري السعودي وبطولة النخبة الآسيوية.

وتحدثت تقارير صحفية عن ارتباط النصر السعودي بالتفاوض مع نجوم عالميين أبرزهم الحارس البرازيلي أليسون باكير والهولندي فيرجل فان دايك ثنائي ليفربول الإنجليزي بجانب البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.