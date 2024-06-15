عرض مفاجئ لحارس النصر السعودي
تلقى أحد نجوم نادي النصر السعودي عرضًا مفاجئًا للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.
وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوفها بعدد من النجوم العالميين من أجل المنافسة بكل قوة على البطولات في الموسم المقبل وتحديدًا الدوري السعودي وبطولة النخبة الآسيوية.
وتحدثت تقارير صحفية عن ارتباط النصر السعودي بالتفاوض مع نجوم عالميين أبرزهم الحارس البرازيلي أليسون باكير والهولندي فيرجل فان دايك ثنائي ليفربول الإنجليزي بجانب البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبعد انتشار تقارير حول اقتراب النصر من ضم حارس مرمى عالمي خلال الموسم المقبل، ارتبط اسم الحارس المخضرم وليد عبد الله بالرحيل عن صفوف النصر.
وكشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن تفاوض نادي الدرعية الناشط في دوري الدرجة الثانية لضم وليد عبد الله.
وانتهت علاقة وليد عبد الله مع النصر بخسارة فريقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الهلال.
وأكدت الصحيفة السعودية أن إدارة النصر لا تنوي التجديد مع وليد، الذي انتهى عقده مع الأصفر.
وبدأت مسيرة وليد عبد الله صاحب الـ 38 عامًا مع الشباب السعودي قبل الرحيل إلى النصر وقضى معه 7 أعوام.