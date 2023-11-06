الأهلي يبدأ مفاوضاته رسميًّا لضم عمر كمال عبدالواحد

الأهلي يبدأ مفاوضاته رسميًّا لضم عمر كمال عبدالواحد
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن بدء النادي الأهلي الخطوات الرسمية لضم عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، لينضم للفريق في الميركاتو المقبل.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الاثنين: "الأهلي بدأ مفاوضاته لضم عمر كمال عبد الواحد، واللاعب سيكون حرًّا في يناير المقبل، وأولوياته هي الانضمام للأهلي، وقال فقط إنه لن يرحل من فيوتشر دون موافقة النادي".
وأضاف: "بدأ التفاوض بالفعل بين الأهلي ومودرن فيوتشر لانتقال اللاعب للأهلي، ومن بدأ المفاوضات هو عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي، خلال الـ48 ساعة الماضية ويحاول التواصل مع رئيس فيوتشر لوضع خطوات رسمية من أجل ضم اللاعب، وهذا كلام بشكل رسمي على لسان القيعي، واللاعب نفسه أبدى رغبته في الانتقال للأهلي".
وأشار: "أما فيما يخص بحث الأهلي عن مهاجم، فإن مارسيل كولر مقتنع بالفرنسي موديست، ولا يوجد حوار على انضمام مهاجم جديد للأهلي حتى هذه اللحظة".
وذكرت تقارير سابقة أن عمر كمال عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأنه اقترب من توقيع عقد مع الأهلي مدته 3 سنوات ونصف السنة وينتهي عقده في صيف 2027.
وأشارت التقارير إلى أن عمر كمال طلب من إدارة فيوتشر الرحيل في الانتقالات الشتوية عن طريق البيع حتى يستفيد النادي ماديًّا، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2024 ويمكنه الرحيل مجانًا.
وانضم عمر كمال لصفوف فيوتشر صيف 2021 قادمًا من المصري، علمًا بأنه وقع للزمالك لكن انتقاله توقف بسبب إيقاف الأبيض عن القيد في الصيف ذاته.
الظهير البالغ 30 عامًا ارتدى قميص فيوتشر في 62 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 1 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية 2021.