الأهلي يبدأ مفاوضاته رسميًّا لضم عمر كمال عبدالواحد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن بدء النادي الأهلي الخطوات الرسمية لضم عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، لينضم للفريق في الميركاتو المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الاثنين: "الأهلي بدأ مفاوضاته لضم عمر كمال عبد الواحد، واللاعب سيكون حرًّا في يناير المقبل، وأولوياته هي الانضمام للأهلي، وقال فقط إنه لن يرحل من فيوتشر دون موافقة النادي".

وأضاف: "بدأ التفاوض بالفعل بين الأهلي ومودرن فيوتشر لانتقال اللاعب للأهلي، ومن بدأ المفاوضات هو عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي، خلال الـ48 ساعة الماضية ويحاول التواصل مع رئيس فيوتشر لوضع خطوات رسمية من أجل ضم اللاعب، وهذا كلام بشكل رسمي على لسان القيعي، واللاعب نفسه أبدى رغبته في الانتقال للأهلي".