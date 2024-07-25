اختارت اللجنة المغربية الأولمبية لاعبة الغولف إيناس القلالش والفارس ياسين الرحموني ليكونا حاملي علم الوفد المغربي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، غدا الجمعة والذي سيكون للمرة الأولى في تاريخ الألعاب خارج أسوار الملعب.

وقالت اللجنة المغربية الأولمبية في بلاغ لها: "يسرّ اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن تعلن عن حاملي علم الوفد المغربي لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024"، مضيفة أن لاعبة الغولف إيناس القلالش والفارس ياسين الرحموني، هما اللذان سينالان شرف حمل العلم المغربي خلال حفل الافتتاح الفريد الذي سيقام يوم غد الجمعة 26 يوليو 2024.

واختارت اللجنة الدولية الأولمبية ولجنة تنظيم ألعاب باريس 2024، أن يقام حفل الافتتاح في قلب المدينة على طول نهر السين ليكون ذلك للمرة الأولى خارج الملعب في تاريخ الأولمبياد.

ويشارك 60 رياضيًا مغربيًا في أولمبياد 2024 في 19 اختصاصًا رياضيًا من بينها كرة القدم وألعاب القوى والملاكمة والجيدو.

ويحمل 42 رياضيًا في الرجال و18 في السيدات آمال الرياضة المغربية لتعزيز رصيد البلاد من الميداليات الأولمبية.

وتعد رياضة ألعاب القوى أكثر الرياضات تمثيلاً للمغرب في ألعاب باريس، وذلك بثمانية عدَّائين من بينهم 5 في الرجال و3 في السيدات، حيث يأتي البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي على رأس الرياضيين المغاربة بعدما أهدى المغرب في الألعاب الأخيرة (طوكيو 2020 +1) الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع.

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وكان المنتخب الأولمبي المغربي استهل مشاركته أمس الأربعاء في مسابقة كرة القدم بفوز مثير وباهر أمام الأرجنتين (2 ـ1).

ويخوض أسود الأطلس الألعاب الأولمبية ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من الأرجنتين، وأوكرانيا، والعراق.