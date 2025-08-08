رياض محرز يظهر في تدريبات مانشستر سيتي  (فيديو)

ظهر النجم الجزائري رياض محرز مهاجم الأهلي السعودي في تدريبات فريقه السابق مانشستر سيتي بشكل مفاجئ اليوم الجمعة في معسكر الفريق في إنجلترا وذلك قبل يوم من السفر إلى إيطاليا.

وحظيت زيارة رياض محرز إلى زملائه ومدربه السابقين بتفاعل كبير على منصات التواصل عندما نشر الحساب الرسمي للسيتي مقطع فيديو للضيف المفاجئ وعناقه مع لاعبي الفريق.

وقال مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة "إكس": "لدينا ضيف مميز في تدريبات اليوم".

وقوبل وصول محرز إلى تدريبات السيتي تحت إشراف بيب غوراديولا باستقبال حار من عدد من زملائه السابقين وحتى من اللاعبين الحاليين الذين لم يلعبوا معه بقميص النادي، إضافة إلى ترحيب كبير من المدرب البرتغالي بيب غوارديولا.

وظهر رياض محرز في مقطع الفيديو وهو يتحدث مع زميله في منتخب الجزائر ريان آيت نوري، والثنائي البرتغالي جون ستونز وبرناردو سيلفا.

كما مازح نجم الأهلي السعودي بيب غوارديولا وصافح زميله السابق الإسباني رودري صاحب الكرة الذهبية 2024.

وأظهر مقطع الفيديو رودري وهو يحادث رياض محرز ويشير إلى ريان شرقي - الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، قائلا: "إنه مثلك".

وبدوره، نشر رياض محرز عبر حسابه الخاص على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو من زيارته لتدريبات السيتي وعلق بالقول: "العائلة" (FAMILY)، في إشارة إلى علاقته الوطيدة بالنادي رغم خروجه المثير للتساؤلات في صيف 2023.

ولعب النجم الجزائري مع مانشستر سيتي بين عامي 2018 و2023، بعد أن أحرز لقب الدوري مع ليستر سيتي، وتوج مع فريق غوارديولا بالعديد من الألقاب، منها لقب دوري أبطال أوروبا 2023.

ويستعد محرز للمشاركة مع الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في منافسات كأس السوبر السعودي، حيث سيلاقي مع فريقه نادي القادسية في نصف النهائي يوم 20 أغسطس الجاري.

وحل الأهلي بديلا في كأس السوبر 2024 ـ 2025 بديلا لنادي الهلال الذي أعلن انسحابه من خوض المسابقة بدعوى إرهاق لاعبيه بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.