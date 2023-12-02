سبب طرد علي البليهي في ديربي الرياض (فيديو)
أشهر الكولومبي "ويلمار رولدان" حكم مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي الكارت الأحمر في وجه علي البليهي مدافع الهلال خلال مباراة الفريقين بدوري رون مساء الجمعة، دون أن تظهر اللقطة على الشاشات.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي فاز بها الهلال بثلاثية نظيفة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الهلال علي البليهي لينهي "الزعيم" المباراة بعشرة لاعبين.
واحتفل البليهي بالهدف الثالث لنادي الهلال، أمام جماهير النصر، حيث قام باستفزازهم عن طريق دخوله للمرمى وكأنه يبحث عنهم ولا يراهم.
واعتبر حكم المباراة أن هذا التصرف "استفزازي" وغير لائق ما دعاه لإشهار الكارت الأحمر في وجه مهاجم الهلال.
وعلّق المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني على هذه اللقطة مؤكدًا أن البليهي لا يستحق الطرد.
وقال القحطاني في تصريحات تليفزيونية: "الناقل الرسمي لم يُظهر لنا أي شيء في طرد علي البليهي، ولكن إذا طرده بسبب لقطته داخل المرمى، فالإنذار أكبر عقوبة لهذا التصرف".
يذكر أن الهلال حسم ديربي الرياض بالفوز على غريمه النصر 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وفشل لاعبو الهلال والنصر في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، سجل الهلال هدف التقدم عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 64.
وألغى الحكم هدفاً لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر، في الدقيقة 73، ثم سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له والثالث للهلال.
وعزز الهلال صدارته للدوري حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني.
وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.
في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة.