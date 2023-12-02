سبب طرد علي البليهي في ديربي الرياض (فيديو)

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي فاز بها الهلال بثلاثية نظيفة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الهلال علي البليهي لينهي "الزعيم" المباراة بعشرة لاعبين.

واحتفل البليهي بالهدف الثالث لنادي الهلال، أمام جماهير النصر، حيث قام باستفزازهم عن طريق دخوله للمرمى وكأنه يبحث عنهم ولا يراهم.

واعتبر حكم المباراة أن هذا التصرف "استفزازي" وغير لائق ما دعاه لإشهار الكارت الأحمر في وجه مهاجم الهلال.

وعلّق المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني على هذه اللقطة مؤكدًا أن البليهي لا يستحق الطرد.

وقال القحطاني في تصريحات تليفزيونية: "الناقل الرسمي لم يُظهر لنا أي شيء في طرد علي البليهي، ولكن إذا طرده بسبب لقطته داخل المرمى، فالإنذار أكبر عقوبة لهذا التصرف".