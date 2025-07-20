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رياضة

تحرك رسمي ضد مجلة الأهلي المصري بسبب عنوان مثير للجدل

تحرك رسمي ضد مجلة الأهلي المصري بسبب عنوان مثير للجدل
الأهلي المصريالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 1:31 م

قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر استدعاء الممثل القانوني لمجلة النادي الأهلي، على خلفية نشر عنوان مقال "مثير للجدل" في العدد رقم 2845 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025.

وكانت مجلة الأهلي قد نشرت عنوانًا في غلاف صفحتها، ووجهت فيه انتقادات لاذعة للإعلام المصري.

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 واتهم المجلس الأعلى للإعلام المجلة بمخالفة الضوابط والمعايير الإعلامية. 

كما طالب المجلس نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكاتب حامد عز الدين، العضو بالنقابة، في إطار حملة رقابية أوسع تشهدها المؤسسات الإعلامية.

وأصدرت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير (وكيل المجلس)، قرارًا باستدعاء ممثل المجلة القانوني، بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد في المجلـس مخالفات في عنوان المقال المنشور، الذي اعتُبر خروجًا عن الضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018.

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 وجاء في بيان المجلس أن الإجراءات شملت أيضًا إخطار نقابة الصحفيين لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه الكاتب، في خطوة تُظهر تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي.

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