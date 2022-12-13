كيف أعاد حكيم زياش نجم المغرب اكتشاف نفسه في كأس العالم؟

أثبت حكيم زياش خطأ قرار المدرب السابق وحيد خليلوجيتش باستبعاده من تشكيلة المغرب بعدما أثبت أنه رقم صعب في فريق المدرب وليد الركراكي، وأسهم بشكل كبير في بلوغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ المغرب والعرب وأفريقيا.

وحقق المغرب هذا الإنجاز التاريخي بفوزه الصاعق 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا السابقة في دور الثمانية يوم السبت الماضي.

وسجل زياش هدفا واحدا في خمس مباريات للمغرب في البطولة التي تستضيفها قطر حتى الأحد المقبل، وكان خلال الفوز 2-1 على كندا في دور المجموعات.