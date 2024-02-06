مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض منتخب الأردن مواجهة حاسمة في نصف نهائي كأس آسيا أمام نظيره الكوري الجنوبي، لحجز بطاقة التأهل للبطولة المقامة في قطر.

وسيلعب الفائز من الأردن وكوريا الجنوبية، مع الفائز من قطر صاحبة الأرض والجمهور، ومنتخب إيران.

وتنقل المباراة على قنوات بي ان سبورتس والكاس وأبوظبي الرياضية وssc، في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية.

على جانب آخر، يخوض ليفركوزن الذي يقدم موسما مبهرا مع مدربه تشابي ألونسو، مواجهة مهمة في ربع نهائي كأس ألمانيا، أمام شتوتغارت، أملا في التأهل لنصف النهائي في رحلة البحث عن لقب.

وتنقل المباراة على قناة دبي الرياضية.