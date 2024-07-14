تغطية مباشرة.. مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024

تتطلع إنجلترا لإنهاء قرابة ستة عقود من دون إحراز أي لقب كبير، لكن يتعين عليها التغلب على إسبانيا الأكثر تألقًا في بطولة أوروبا لكرة القدم في المباراة النهائية المقررة اليوم الأحد في برلين التي استيقظت على سماء مشمسة وأجواء مليئة بالإثارة قبل انطلاق المواجهة.

ويستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية المباراة في ختام بطولة حافلة بالإثارة استمرت شهرًا كاملاً، وشهدت وصول إسبانيا بسلاسة إلى المباراة الحاسمة، بينما واجهت إنجلترا صعوبة في عدة مباريات في طريقها لأول نهائي بطولة كبرى خارج أرضها.

ولم تصل إنجلترا لأفضل مستوياتها في النسخة الحالية من البطولة إلا في فوزها على هولندا بقبل النهائي، إذ قدمت أداء هجوميًا يليق بإحدى الفرق المرشحة للقب.

ووصلت إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارتها المفاجئة أمام أيسلندا قبل ثماني سنوات.

وقدمت إسبانيا حتى الآن مجموعة من العروض المليئة بالمهارة والأسلوب الممتع في ألمانيا، وأظهرت كيف غير الفريق صورته ليصبح فريقًا يعرف الطريق إلى المرمى.

وكانت إسبانيا القوية بمثابة إعصار أمام منافسيها، وحققت ستة انتصارات متتالية من بينها العودة من التأخر أمام فرنسا صاحبة الدفاع القوي في قبل النهائي، رغم غياب العديد من لاعبيها الأساسيين.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:

تشكيلة المنتخبين.

إسبانيا: أوناي سيمون - داني كاربخال - روبن لي نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا - رودري - فابيان رويز - داني أولمو - الأمين جمال - نيكو وليامز - ألفارو موراتا (القائد).

إنجلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر - مارك جيهي - جون ستونز - لوك شو - ديكلان رايس - كوبي ماينو - بوكايو ساكا - جود بلينجهام - فيل فودن - هاري كين (القائد).

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