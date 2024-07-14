logo
رياضة

تغطية مباشرة.. مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024

تغطية مباشرة.. مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024
جماهير نهائي يورو 2024المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 5:54 م

تتطلع إنجلترا لإنهاء قرابة ستة عقود من دون إحراز أي لقب كبير، لكن يتعين عليها التغلب على إسبانيا الأكثر تألقًا في بطولة أوروبا لكرة القدم في المباراة النهائية المقررة اليوم الأحد في برلين التي استيقظت على سماء مشمسة وأجواء مليئة بالإثارة قبل انطلاق المواجهة.

ويستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية المباراة في ختام بطولة حافلة بالإثارة استمرت شهرًا كاملاً، وشهدت وصول إسبانيا بسلاسة إلى المباراة الحاسمة، بينما واجهت إنجلترا صعوبة في عدة مباريات في طريقها لأول نهائي بطولة كبرى خارج أرضها.

548ff405-1141-447b-8ce5-c48ad7c9e834

 

 

ولم تصل إنجلترا لأفضل مستوياتها في النسخة الحالية من البطولة إلا في فوزها على هولندا بقبل النهائي، إذ قدمت أداء هجوميًا يليق بإحدى الفرق المرشحة للقب.

ووصلت إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارتها المفاجئة أمام أيسلندا قبل ثماني سنوات.

وقدمت إسبانيا حتى الآن مجموعة من العروض المليئة بالمهارة والأسلوب الممتع في ألمانيا، وأظهرت كيف غير الفريق صورته ليصبح فريقًا يعرف الطريق إلى المرمى.

وكانت إسبانيا القوية بمثابة إعصار أمام منافسيها، وحققت ستة انتصارات متتالية من بينها العودة من التأخر أمام فرنسا صاحبة الدفاع القوي في قبل النهائي، رغم غياب العديد من لاعبيها الأساسيين.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:

تشكيلة المنتخبين.

إسبانيا: أوناي سيمون - داني كاربخال - روبن لي نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا - رودري - فابيان رويز - داني أولمو - الأمين جمال - نيكو وليامز - ألفارو موراتا (القائد).

 

485f142d-f227-4131-86ae-127bdf39bdd1

 

 

إنجلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر - مارك جيهي - جون ستونز - لوك شو - ديكلان رايس - كوبي ماينو - بوكايو ساكا - جود بلينجهام - فيل فودن - هاري كين (القائد).

 

be396210-fe90-4f7d-924e-410078516717

حديث خاص بين جودي بيلينغهام نجم منتخب إنجلترا وزميله السابق في ريال مدريد خوسيلو مهاجم منتخب إسبانيا

يامال على موعد مع رقم تاريخي بمشاركته في نهائي اليورو بعدما أصبح أصغر لاعب يخوض نهائي في بطولة دولية عبر التاريخ بواقع 17 عامًا ويومًا واحدًا

d98fd402-c215-4730-9537-263e25785872

انطلاق حفل ختام اليورو

1390d1b1-752c-4a32-9e11-1ca7a28d15fa
e6336f93-0dff-4c22-a781-373f80d17cc8

 

 

 

منتخب إنجلترامنتخب إسبانيايورو 2024

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC