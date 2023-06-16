تقرير: برشلونة يدرس الانتقال إلى نموذج الملكية المختلطة

لابورتا في قطر

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" يتواجد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في قطر برفقة كزافييه بويغ، صديق شخصي وشريك الرئيس، في "زيارة احترافية خاصة".

ووفقا للصحيفة فقد اجتمع الثنائي مع محمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة بلدي القابضة، الذي كان في برشلونة وحضر مواجهة الفريق أمام مايوركا، واحتفل بلقب الليغا، في الكامب نو.

وانتشر مقطع فيديو من الاجتماع حيث سئل خوان لابورتا عن أسباب الرحلة، وما إذا كان لها علاقة ببرشلونة وقال لابورتا مازحا: "إنه أمر سري للغاية، نحن نبني علاقتنا".

وبحسب "موندو ديبورتيفو" يسعى برشلونة لاتفاقيات رعاية مع إدارة بلدي القابضة، رغم أن مصادر النادي أكدت لهذه الصحيفة أن الرحلة لا علاقة لها بشؤون النادي.

ويعاني برشلونة ظروفا مالية معقدة تعرقل سعيه لإبرام العديد من الصفقات واضطر النادي لتقديم جدوى لرابطة الدوري الإسباني.

ويتردد أن برشلونة يريد التخلص من عدد من اللاعبين أبرزهم أنسو فاتي وفرانك كيسي وفيران توريس لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين آخرين.