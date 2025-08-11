صدمة منتظرة.. ما مصير احتجاج القادسية على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي؟

ينتظر مسؤولو نادي القادسية صدمة قوية بعد تقديمهم احتجاجا رسميا على مشاركة الأهلي في بطولة السوبر السعودي، بدلا من الهلال، الذي أعلن بدوره اعتذاره عن عدم خوض المسابقة، التي ستقام في هونغ كونغ يوم 19 أغسطس الجاري.

وكانت إدارة القادسية تقدمت باعتراض إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تعيين بديل لفريق الهلال، الذي أعلن اعتذاره عن عدم خوض بطولة كأس السوبر.

وكان من المقرر أن يلتقي القادسية مع الهلال، بحسب القرعة، لكن "الزعيم" اعتذر بداعي الإجهاد، عقب مشاركته في مونديال الأندية 2025.

وذكرت صحيفة "الرياضية" مؤخرا أن إدارة القادسية، بعد مشاورات قانونية، قدمت اعتراضا على مشاركة الأهلي كبديل للهلال في السوبر، مستندةً إلى معاقبة الأخير على قرار الانسحاب؛ ما يعني تأهل "الفرسان" بشكل مباشر إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي والقادسية، مع المتأهل من كلاسيكو النصر والاتحاد، في المباراة النهائية للبطولة.

وبحسب ما ذكره القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه "سوف يتم رفض احتجاج القادسية موضوعاً".

وأضاف: "جميع القرارات التنظيمية في البطولة والخاصة بالأندية المشاركة وجدول ومواعيد المباريات غير قابلة للاستئناف".

وتقام منافسات السوبر السعودي في هونغ كونغ بين 19 و23 أغسطس، بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد والقادسية.

ويلتقي النصر مع الاتحاد في نصف النهائي الأول يوم 19 أغسطس، ثم يواجه القادسية نظيره الأهلي في اليوم التالي.