سيبرم صفقاته بشكل طبيعي.. برشلونة يقترب من العودة إلى قاعدة 1/1

قاعدة 1\1 تطبق على الأندية التي ليس لديها أي مشاكل مالية، حيث يكون النادي لديه حرية التصرف في الأموال التي تأتي إليه من بيع اللاعبين.

ولكن بسبب أوضاع برشلونة المالية، فإنه يستخدم تقريباً 4\1 من المبالغ التي تأتي إليه من الصفقات، بمعنى أن النادي سيتمكن من التصرف في ربع ما يحصل عليه من أي صفقة بيع.

ونقلت صحيفة "سبورت" عن مصادر داخل نادي برشلونة، قال إنهم على وشك إغلاق بيع النسبة التي لم يدفعها صندوق ليبرو مقابل "برسا فيجن" Barça Vision، وبالتالي سيتم استعادة الوضع الطبيعي في سوق الانتقالات هذا الصيف.

ومن المتوقع أن تتم هذه العملية بالفعل من خلال شريك أوروبي سيقدم 40 مليون يورو وسيحل مشكلة أثرت سلبًا على النادي من الناحية الرياضية في الأشهر الأخيرة.

ويتوقع النادي الكتالوني الإعلان عن إغلاق هذه العملية في الأسبوع الأخير من يونيو.

وفي الأشهر الأخيرة، استمع برشلونة إلى العديد من الشركات والصناديق المهتمة بالدخول في "برسا فيجن"، وفي النهاية، تقرر المراهنة على شركة أوروبية ذات "ملاءة مالية" كشريك نهائي.

وسيكون لدى النادي الآن وقت لإكمال العملية مع وصول شركاء جدد لتغطية رأس المال بالكامل، وتلبية متطلبات رابطة الدوري الإسباني.