أظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ردة فعل غاضبة بعد الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا مساء الثلاثاء.

وسقط كامافينغا خلال تدريبات فريقه إثر تدخل عنيف من زميله أوريلين تشواميني، واشتكى من آلام قوية أجبرته على مغادرة المران متأثرًا بالإصابة.

وظهرت علامات الغضب على وجه أنشيلوتي الذي انفعل بشكل واضح عقب إصابة لاعبه.

وظهر أيضًا النجم الفرنسي كيليان مبابي مرتبكًا بعد إصابة مواطنه خلال التدريبات.

وأنهى ريال مدريد استعداداته لخوض مباراة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي، والتي تستضيفها العاصمة البولندية وارسو مساء اليوم الأربعاء.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد اللاعب كامافينغا بحسب تقارير صحفية إسبانية بعد الإصابة التي تعرض لها في المران.

ولم يعلن ريال مدريد، بشكل رسمي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه، ومدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

ومن المرجح أن يعتمد ريال مدريد على لاعب الوسط تشواميني أساسيًا في لقاء السوبر الأوروبي، والذي يشهد الظهور الرسمي الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم للفريق قادمًا من باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده.