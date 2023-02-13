محمد شريف يعتذر لجماهير الأهلي بعد إضاعة فرصة الفوز أمام فلامنغو (شاهد)

وجَّه محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المصري، اعتذارًا لجمهور فريقه، بعد إهداره فرصة محققة للتسجيل أمام فلامنغو في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وأهدر محمد شريف انفرادًا ضد فلامنغو في كأس العالم للأندية، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدفين لهدف، ولكنه سدد برعونة في أيدي الحارس، وكانت فرصة كفيلة بقتل المباراة وإهداء الأهلي الميدالية البرونزية.