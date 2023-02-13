محمد شريف يعتذر لجماهير الأهلي بعد إضاعة فرصة الفوز أمام فلامنغو (شاهد)
وجَّه محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المصري، اعتذارًا لجمهور فريقه، بعد إهداره فرصة محققة للتسجيل أمام فلامنغو في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
وأهدر محمد شريف انفرادًا ضد فلامنغو في كأس العالم للأندية، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدفين لهدف، ولكنه سدد برعونة في أيدي الحارس، وكانت فرصة كفيلة بقتل المباراة وإهداء الأهلي الميدالية البرونزية.
ونشر شريف منشورًا من خلال خاصية "ستوري" عبر صفحته على موقع “ إنستغرام"، كتب فيه: "قدَّر الله وما شاء فعل، أعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن الهدف المؤكد والذي كان من الممكن أن يتسبب بتعزيز الفوز، وأشعر بكل مشجع زعلان، وربنا وحده عالم بالذي أنا فيه، وأعدكم بالأفضل، خلال الفترة المقبلة، في كافه البطولات".
وأهدر علي معلول ركلة جزاء، وارتكب دفاع الأهلي ولاعب الوسط أليو ديانج عدة أخطاء، وأهدر محمد شريف فرصة غريبة، ليخسر الفريق الأحمر بعشرة لاعبين 4-2 أمام فلامنغو، ويفرط في برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم في طنجة بالمغرب.
وكان الأهلي يأمل بحصد البرونزية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه لتعويض جماهيره بعد الخسارة 4-1 أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي.
لكن في النهاية تسببت الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص بحصد فلامنغو المركز الثالث للمرة الأولى.